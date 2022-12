“Humos letales” es la miniserie de animé que lanzó el Ministerio de Salud (Minsal) para prevenir el consumo de tabaco en los más jóvenes.

La pieza audiovisual, producida por el Minsal e ilustrada por Yitansan, cuenta la historia “fatalmente real” de una persona que ha sufrido las consecuencias del tabaco.

Lee también: Día Mundial Sin Tabaco: “Pasamos de los cigarros tradicionales a los enrolados, que son igual de adictivos”

La producción cuenta con dos capítulos de aproximadamente un minuto de duración, en sus versiones en español y japonés, donde se muestran las consecuencias que produce la inhalación de humo de cigarros y vapeadores.

El primer capítulo ya se encuentra disponible en la web Elige No Fumar, donde el Minsal entrega una serie de recomendaciones a los adolescentes para evitar que fumen.

#FumarMata

La autoridad sanitaria realizó un llamado a los adolescentes a evitar el consumo de tabaco. Asimismo, en la página web del sitio Elige No Fumar entregan una serie de recomendaciones y consejos para evitar que fumen.

“Conversa con tu familia y con al menos dos de tus amigos para que sepan que estás pensando en dejar de fumar. Pídeles que te ayuden no fumando frente a ti y no ofreciéndote cigarros. Apóyate en tus compañeros y amigos que no fuman, organiza con ellos actividades o salidas“, se expone en el sitio.

De la misma manera, detalla que dentro de los beneficios por no fumar, las personas sienten “más energía, menos enfermedades como resfriados y ataques de asma. Te verás mejor, tendrás dientes más blancos, olerás mejor, tu pelo y tu piel se verán más brillantes, tendrás menos espinillas y celulitis. Tus pulmones trabajarán mejor y notarás que al dejar de fumar tendrás un mejor rendimiento físico”.