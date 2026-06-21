Javier Milei felicita a candidato colombiano Abelardo de la Espriella: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”

El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó al candidato de derecha Abelardo De la Espriella y calificó su resultado en la segunda vuelta presidencial como una “histórica victoria” para Colombia.

A través de su cuenta de X, el mandatario sostuvo que “hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico“.

“La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás“, concluyó.