Javier Milei felicita a candidato colombiano Abelardo de la Espriella: “La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás”

El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó al candidato de derecha Abelardo De la Espriella y calificó su resultado en la segunda vuelta presidencial como una “histórica victoria” para Colombia.
A través de su cuenta de X, el mandatario sostuvo que “hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico“.
“La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás“, concluyó.
EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA…!!!
Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia.
Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen…
— Javier Milei (@JMilei) June 21, 2026
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