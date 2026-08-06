Joaquín Lavín León deja la cárcel: Corte de Apelaciones revoca prisión preventiva y decreta arresto domiciliario

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía contra el exdiputado Joaquín Lavín León, quien está siendo investigado por presuntos delitos de fraude al fisco y electorales.

En el fallo se decretaron arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados del caso.

De esta forma, el exparlamentario de la Unión Demócrata Independiente (UDI) deberá dejar el Anexo Penitenciario Capitán Yaber —donde cumplía la medida cautelar— durante la tarde de esta jornada, según consignó Radio Bío Bío.

La defensa del exdiputado valoró la revocación de la prisión preventiva. El abogado Cristóbal Bonacic sostuvo que no había “ninguna razón de fondo que justificara tener a mi cliente en prisión preventiva”.

Asimismo, señaló que había “otras medidas cautelares que también pudieran garantizar los fines del procedimiento, como por ejemplo el arresto domiciliario total, que finalmente es lo que decidió la Corte el día de hoy. De tal manera que ese es el argumento principal”.

En esa línea, confirmó que la exautoridad dejará la cárcel esta jornada, aunque aclaró que aún no hay información de a qué hora será: “No tengo una hora exacta porque hay que cumplir una serie de trámites administrativos que tienen que verificarse dentro del recinto carcelario, pero sí, sin lugar a dudas, va a ser durante la tarde”.