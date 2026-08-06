Banco Central: Empresas muestran optimismo menor y condiciones financieras más estrechas por shock de costos

El Banco Central publicó este jueves el Informe de Percepciones de Negocios (IPN) correspondiente a agosto de 2026, en el que se mostró un desempeño moderado e inferior al esperado por parte de las empresas.

El estudio consignó que persisten los efectos del shock de costos asociado al conflicto entre Estados Unidos e Irán, particularmente a través del alza en los precios de los combustibles y sus efectos indirectos sobre el transporte y otros insumos.

Demanda débil y márgenes estrechos por el alza de costos

Las compañías consultadas señalaron además que enfrentan una demanda más débil, en un escenario en que los consumidores se muestran más cautelosos por el mayor costo de los combustibles y una percepción de deterioro de la situación económica local.

Este bajo dinamismo de las ventas ha dificultado que las empresas traspasen los mayores costos a precios, lo que ha estrechado aún más sus márgenes de ganancia.

Con todo, las expectativas para lo que resta de 2026 continúan siendo favorables, aunque sujetas a incertidumbre. Las empresas prevén que las presiones de costos se atenúen a medida que se disipen los efectos del conflicto en Medio Oriente, lo que aliviaría en parte la estrechez de sus márgenes.

Sin embargo, reconocen un ajuste a la baja en sus proyecciones de desempeño para este año, en comparación con lo que anticipaban a comienzos de 2026.

De cara a 2027, mayor claridad legislativa y destrabe de inversiones

De cara a 2027, el panorama se percibe algo más favorable, en la medida en que se espera una reducción de la incertidumbre actual.

Esto se explicaría por una mayor claridad en el escenario político-legislativo local, el destrabe de proyectos de inversión y una atenuación de las presiones de costos.

Condiciones financieras más ajustadas y mayor dificultad para renovar líneas de crédito

En el plano financiero, las empresas perciben condiciones algo menos favorables, en un contexto donde han aumentado las solicitudes de crédito destinadas a financiar capital de trabajo.

El informe atribuye este deterioro principalmente a la mayor dificultad para renovar líneas de crédito y a demoras más prolongadas en la aprobación de solicitudes.

Pese a ello, crece la proporción de empresas que solicita financiamiento, lo que se vincularía a la necesidad de cubrir la parte del shock de costos que no ha podido traspasarse a los precios de venta.

Respecto de las expectativas de inflación, la Encuesta de Determinantes y Expectativas de Precios (EDEP) se mantiene estable, con proyecciones de 4% a 12 meses y 3,5% a 24 meses, sin variaciones relevantes respecto de la medición anterior.

Si bien más de la mitad de las empresas continúa anticipando una inflación por sobre la que consideran normal, esta proporción disminuye en comparación con lo reportado en mayo, aunque se extiende el plazo en que esperan que la inflación converja a esos niveles.