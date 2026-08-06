Gobierno remueve por “pérdida de confianza” al director nacional de Mejor Niñez

El Gobierno solicitó este jueves la renuncia no voluntaria de Claudio Castillo como director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez.

La decisión fue confirmada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, organismo del que depende el servicio, y fue justificada por una “pérdida de confianza”.

“La decisión responde a una pérdida de confianza, causal contemplada para los cargos adscritos al Sistema de Alta Dirección Pública”, explicó la cartera mediante un comunicado.

El ministerio no entregó mayores antecedentes sobre los hechos que llevaron a la remoción ni informó quién asumirá de manera interina la dirección nacional del organismo.

Gobierno garantiza continuidad de Mejor Niñez

Tras anunciar la salida de Castillo, la cartera encabezada por la ministra María Jesús Wulf afirmó que adoptará las medidas necesarias para evitar que el cambio afecte el funcionamiento del servicio.

“El Ministerio adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del funcionamiento del Servicio y del trabajo que diariamente desarrolla en favor de los niños y adolescentes”, señaló.

Mejor Niñez es el organismo encargado de brindar protección especializada a niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados, mediante programas ejecutados directamente o a través de instituciones colaboradoras.