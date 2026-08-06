La denuncia por violencia intrafamiliar que compromete al senador Fidel Espinoza (PS): Fiscalía investiga acusación de agresión física

Durante las últimas horas se dio a conocer una denuncia de violencia intrafamiliar contra el senador Fidel Espinoza (PS).

De acuerdo con los antecedentes preliminares entregados por el Ministerio Público, el hecho habría ocurrido cerca de las 20 horas de este pasado miércoles 5 de agosto, en un edificio ubicado en Viña del Mar, en el sector de Nueva Aurora.

En dicho lugar, personal de Carabineros recibió una denuncia de dos personas que acusaban a su pareja de haberlas agredido. Una de ellas era el senador Espinoza.

Personal policial logró constatar en el lugar desorden y daño a distintas especies dentro del domicilio, además de versiones contradictorias entre ambos involucrados.

A pesar de que los dos señalaron que no querían interponer una denuncia formal —motivo por el que tampoco concurrieron a un centro asistencial—, Fiscalía investiga la situación para esclarecer los hechos.

Fidel Espinoza: Fiscalía dispone diligencias iniciales en denuncia por VIF

El Ministerio Público ya ordenó obtener registros de audio de la denuncia, la toma de declaraciones al conserje del edificio y a los funcionarios policiales, junto con el empadronamiento de testigos.

Por todo lo anterior, se dispuso recibir declaraciones de ambas personas en calidad de imputadas.

El fiscal Mauricio Díaz, de la Unidad de Instrucción y Flagrancia de la Fiscalía de Valparaíso, detalló que “como medida de protección adicional, se decretaron también rondas periódicas al domicilio durante un lapso de al menos 30 días y contacto con personal de Carabineros”.

Finalmente, puntualizó que “la investigación se encuentra en etapa inicial y, por el momento, no existe una atribución definitiva de responsabilidad penal respecto a ninguna de las personas involucradas en este hecho denunciado y trabajado por la unidad regional de Instrucción y Flagrancia de Valparaíso”.