Foo Fighters anuncia su cuarta visita a Chile: Tocarán el 28 de febrero en el Parque Estadio Nacional

Foo Fighters regresa a Chile el 28 de febrero para una presentación en el Parque Estadio Nacional, en lo que será su cuarta visita al país dentro de la gira internacional “Take Cover Tour”. El show se programa estratégicamente un día después del cierre del Festival de Viña del Mar 2027, consolidando un fin de semana de alto perfil para la música en vivo en el país.

Las bandas chilenas Adelaida y Aurora Voraz abrirán el espectáculo como teloneros, confirmando el rol del talento local en la producción.

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Fechas de venta y precios de entradas

El proceso de venta arranca con una fase exclusiva: la preventa estará disponible desde el martes 11 de agosto a las 10:00 horas, solo para clientes de Entel y cuentacorrentistas de Santander.

La venta general se activa el jueves 13 de agosto desde las 10:01 horas a través de los canales oficiales del evento, todo a través de Ticketmaster.

En cuanto a precios con cargo por servicio incluido, la Cancha Frontal es el sector de mayor valor con entradas a $170.375, mientras que las ubicaciones de Platea Poniente y Platea Oriente son las más accesibles, con boletos a $64.625.