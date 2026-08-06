TC declara admisibles requerimientos por inconstitucionalidad presentados por la oposición contra la mega reforma del Gobierno

Este jueves, el Tribunal Constitucional dio a conocer que admitió a trámite y declaró admisibles —por unanimidad— tres requerimientos de inconstitucionalidad presentados por parlamentarios de oposición contra diversas normas del proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social presentado por el Gobierno y despachado recientemente por el Congreso.

La decisión fue adoptada por el Pleno de la magistratura tras analizar las impugnaciones acumuladas bajo el Rol N° 17.828-26-CPT, correspondientes al Boletín N° 18.216-05.

A raíz de este pronunciamiento, el órgano constitucional otorgó un plazo de cinco días corridos al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputadas y Diputados para que manifiesten sus posturas. Cumplido dicho periodo, el tribunal resolverá sobre el fondo del asunto en una audiencia de alegatos fijada para el jueves 13 de agosto.

En paralelo, el TC fijó una audiencia pública para el miércoles 12 de agosto de 2026 a las 9:00 horas. Las organizaciones o personas interesadas en exponer deberán ingresar su petición formal por escrito antes del lunes 10 de agosto a las 12:00 horas.