Petro acusa vulneración del software electoral y posible intervención extranjera en elección presidencial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este domingo presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial, en la que el candidato de derecha Abelardo de la Espriella mantiene una estrecha ventaja sobre el oficialista Iván Cepeda.

A través de su cuenta de X, el mandatario puso en duda los resultados preliminares y afirmó que “no se puede proclamar ningún presidente”

El mandatario denunció la vulneración del sistema informático utilizado en el proceso electoral y aseguró que previamente había solicitado una auditoría al software empleado para el conteo de votos.

“Solicité a tiempo una auditoría experta del software de los hermanos Bautista, y el registrador no lo permitió. Bien, hoy tenemos evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional. Significa que se vulneró el software y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación“, acusó.

En la misma publicación, Petro atribuyó una presunta intervención a Israel, señalando que se trataría del único Estado con capacidad para realizar una operación de ese tipo.

Ante este escenario, Petro solicitó una revisión completa del proceso electoral.

“Solicito un escrutinio de todas las mesas y conteo de nuevo de todos los votos con estudio de vulneraciones del software electoral y las mesas que sufrieron afectaciones“, manifestó.

Finalmente, el presidente reiteró su llamado a la calma y volvió a denunciar una supuesta “injerencia extranjera” en el proceso.