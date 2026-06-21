Petro acusa vulneración del software electoral y posible intervención extranjera en elección presidencial

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este domingo presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial, en la que el candidato de derecha Abelardo de la Espriella mantiene una estrecha ventaja sobre el oficialista Iván Cepeda.
A través de su cuenta de X, el mandatario puso en duda los resultados preliminares y afirmó que “no se puede proclamar ningún presidente”
El mandatario denunció la vulneración del sistema informático utilizado en el proceso electoral y aseguró que previamente había solicitado una auditoría al software empleado para el conteo de votos.
“Solicité a tiempo una auditoría experta del software de los hermanos Bautista, y el registrador no lo permitió. Bien, hoy tenemos evidencia de un cambio de direcciones IP de varios servidores de la Registraduría Nacional. Significa que se vulneró el software y otros escribieron datos de mesas y puestos de votación“, acusó.
En la misma publicación, Petro atribuyó una presunta intervención a Israel, señalando que se trataría del único Estado con capacidad para realizar una operación de ese tipo.
Ante este escenario, Petro solicitó una revisión completa del proceso electoral.
“Solicito un escrutinio de todas las mesas y conteo de nuevo de todos los votos con estudio de vulneraciones del software electoral y las mesas que sufrieron afectaciones“, manifestó.
Finalmente, el presidente reiteró su llamado a la calma y volvió a denunciar una supuesta “injerencia extranjera” en el proceso.
Con los mismos datos de la registraduria, el resultado de pre conteo en este momento es 49,3 por Abelardo y 49 por Cepeda.
No sé puede proclamar ninguno presidente
Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.
Tranquilidad entre la ciudadanía…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 21, 2026
Lo más leído
- Cadem: Las 6 figuras mejor evaluadas son alcaldes y Tomás Vodanovic lidera el listado
- Javier Milei felicita a candidato colombiano Abelardo de la Espriella: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás"
- Abelardo de la Espriella, el tigre que da el zarpazo por la Presidencia de Colombia
- Elecciones en colombia: Iván Cepeda, candidato de izquierda, afirma que no permitirá que "retrocedan las conquistas sociales"
- Kast felicita a Abelardo De la Espriella: "Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia"