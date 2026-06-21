Abelardo de la Espriella, el tigre que da el zarpazo por la Presidencia de Colombia

El abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, se proclamó este domingo como el presidente electo de Colombia después de que el conteo preliminar le diera como ganador por un estrecho margen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que le llevaría a suceder en el periodo 2026-2030 a Gustavo Petro, su némesis.

Con esta eventual victoria, De la Espriella, fundador hace once meses del movimiento Defensores de la Patria, corona en su primer intento una vertiginosa ascensión política ya que de una exitosa y cuestionada carrera profesional como abogado penalista, sin ninguna experiencia de Gobierno, pasa a ser el presidente electo de Colombia.

De la Espriella creó en julio de 2025 su movimiento e inscribió su candidatura presidencial con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda de Petro y de su sucesor, Iván Cepeda- que pidió hoy esperar a los resultados definitivos para reconocer al ganador-, y acabó aglutinando alrededor suyo a la derecha que hasta ahora estaba en las filas del uribismo.

Admirador de Donald Trump y donante del Partido Republicano, De la Espriella hizo fortuna como abogado defensor de clientes controvertidos, como el empresario colombo-venezolano Alex Saab, actualmente detenido en EE.UU., o David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia.

En su historial está también la participación hace veinte años en los diálogos de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por medio de la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), por lo cual Cepeda lo acusó en la recta final de la campaña de supuestos vínculos con paramilitares y, mediante su bufete de abogados, del presunto “robo” de recursos destinados a la salud.

Prosperidad y mano dura

A sus 47 años, De la Espriella, que se jacta de no recibir a los políticos de siempre en su movimiento y prometió que como presidente hará de Colombia “la patria milagro”, como Corea del Sur o Irlanda, y un país de emprendedores.

En su plan de gobierno hay un decálogo de “milagros” para la seguridad, la salud, la educación, el campo, el medioambiente, la cultura, las mujeres, el bienestar animal, el sector minero-energético y contra la corrupción.

A quienes le critican que nunca ha ocupado cargos públicos, les responde que eso es una ventaja porque lo libra de compromisos con políticos y grupos económicos, y subraya que su experiencia está “en ser exitoso” como empresario y lo mismo hará en el Gobierno.

Con ese discurso de ‘self-made’ y mensajes de contenido patriótico, incluido el saludo militar e invocaciones a Dios, conquistó a buena parte del electorado, entre ellos católicos y evangélicos.

Al mejor estilo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, con quien tiene parecido físico e ideológico, De la Espriella, criticado por comentarios y actitudes machistas, promete “combatir con mano de hierro a los delincuentes y a los corruptos”.

La ‘dolce vita’

El éxito en los tribunales con su firma De la Espriella Lawyers, que lo convirtió en millonario, lo llevó a crear la marca ‘De la Espriella Style’, que define como “un espacio para celebrar la ‘dolce vita’, el buen gusto y las cosas que se hacen con pasión”.

Eso incluye marcas propias como el ron Defensor, el vino Fratellone y la línea de ropa masculina Siempre Avanti, que vende camisas, corbatas y pañuelos de seda. Su campaña también comercializa chaquetas, gorras, gafas de sol y relojes de Defensores de la Patria.

Nacido en Bogotá el 31 de julio de 1978, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero se identifica más con la costa caribe y con la música vallenata, por el origen de su familia, con raíces en Montería, capital del departamento de Córdoba.

En un colegio de Montería estudio el bachillerato y luego se graduó como abogado en Bogotá, en la Universidad Sergio Arboleda, fundada por el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en 1995 y uno de sus referentes políticos.

De la Espriella también tiene ciudadanía italiana y estadounidense, lo que dio pie a una discusión entre juristas sobre si ese hecho supone un impedimento para ser presidente de Colombia.

En su forma de vestir y sus gustos gastronómicos intenta ser lo más italiano posible, e incluso ha grabado dos discos con voz de tenor: ‘De mi alma italiana’ y ‘Navegante’.

Está casado desde 2008 con la administradora de negocios Ana Lucía Pineda, con quien tiene cuatro hijos pequeños: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

Su compañero de fórmula y vicepresidente electo es el economista José Manuel Restrepo, que con su prestigio académico le dio un toque de aplomo a su campaña. EFE