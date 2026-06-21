“La derecha está enganchando con la amígdala de la gente”: Guido Girardi advierte sobre el avance de un “neuropopulismo” global sin regulaciones

El exsenador y actual presidente de la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), Guido Girardi, encendió las alarmas en el espacio político y digital tras analizar el complejo escenario que enfrenta el progresismo frente al auge de liderazgos de ultraderecha a nivel internacional. En entrevista con el programa Influyentes de CNN Chile, el exparlamentario atribuyó el fenómeno electoral a una agresiva estrategia de control de atención digital que explota el miedo y desactiva el pensamiento crítico en los ciudadanos.

Para Girardi, el estancamiento de las fuerzas tradicionales se explica por una incapacidad general de interpretar la velocidad de la revolución digital, la cual estaría siendo monopolizada por los conglomerados tecnológicos de Silicon Valley. “Estamos viviendo una era de lo que yo llamo un neuropopulismo. Cuando los cerebros de las personas están expuestos en forma permanente al miedo, a la mentira, a la agresión, que está en las redes sociales, y está en las redes sociales porque el mecanismo, el modelo de negocio de las redes sociales es la captura de la atención”, argumentó Guido Girardi, presidente de la Fundación Encuentros del Futuro.

El exlíder del Partido por la Democracia (PPD) profundizó en el funcionamiento neurocientífico que determina las reacciones colectivas, apuntando directamente al rédito electoral que las cúpulas de la derecha radical obtienen de los algoritmos de polarización masiva. “La disputa a la atención hace que los algoritmos están hechos, están diseñados para amplificar aquellos contenidos que capturan la atención, que son los contenidos violentos, extremos, polares, amenasantes. Cuando estamos en una estructura de miedo permanente, porque yo prendo la televisión es crimen, es miedo, me meto a las redes sociales, es falso, no hay verdad, lo que está funcionando en los cerebros de los seres humanos es esa parte que es la amígdala. Y la amígdala le dice a la corteza prefrontal: apágate. La derecha está enganchando con la amígdala de la gente“, fustigó Guido Girardi, presidente de la Fundación Encuentros del Futuro.

Del mismo modo, el otrora legislador apuntó al movimiento ideológico de la denominada “ilustración oscura” que impulsan magnates tecnológicos mundiales, indicando que sus preceptos libertarios buscan socavar abiertamente las bases de la democracia liberal de occidente y la vigencia de los derechos humanos. “Finalmente se usan los dispositivos digitales para polarizar el mundo, porque si yo polarizo la humanidad, primero elimino la conversación, sin conversación las democracias liberales mueren y además en la polarización no hay ideas, se fractura la sociedad porque la inteligencia emerge de la diversidad. El paraíso de Elon Musk, de Peter Thiel, es un mundo sin reglas, porque ellos desprecian la democracia. De hecho, Peter Thiel, que es el gran gurú, es el gran teólogo, es el Papa de Silicon Valley, tiene un libro de cero a uno que yo recomiendo leerlo, que dice que la libertad es enemiga de la democracia, o sea, que la democracia mata el crecimiento económico y mata la libertad, por lo tanto no tiene que haber democracia”, alertó Guido Girardi, presidente de la Fundación Encuentros del Futuro.