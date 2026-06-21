Elecciones en colombia: Iván Cepeda, candidato de izquierda, afirma que no permitirá que “retrocedan las conquistas sociales”

El candidato izquierdista Iván Cepeda afirmó que no permitirá que “retrocedan las conquistas sociales” en Colombia tras reconocer este domingo los resultados preliminares de la segunda vuelta electoral, que dan el triunfo por estrecho margen al ultraderechista Abelardo de la Espriella.
“No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales que hemos construido en estos años en Colombia”, afirmó Cepeda en un discurso ante centenares de seguidores en Bogotá.
Cepeda dice que impugnarán 33.000 mesas
“Hemos llegado a esta última instancia con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana”, afirmó Cepeda en una declaración ante sus seguidores, tras conocerse el resultado del 99,9 % de las mesas informadas, que le otorgan 12,7 millones de votos (48,70 %), frente a los 12,9 de De la Espriella (49,65 %).
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