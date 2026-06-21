Kast felicita a Abelardo De la Espriella: “Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia”

Este domingo, el presidente José Antonio Kast felicitó, a través de su cuenta de X, al candidato de derecha Abelardo De la Espriella por su “gran triunfo electoral” en la segunda vuelta presidencial de Colombia.
“Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria”, escribió el mandatario chileno.
Felicito a Abelardo De la Espriella, Presidente Electo de Colombia, por su gran triunfo electoral. Comienza una nueva etapa de libertad para Colombia que les permitirá recuperar la seguridad y la prosperidad. Firme por la Patria @ABDELAESPRIELLA !!
— José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 21, 2026
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