Cadem: Las 6 figuras mejor evaluadas son alcaldes y Tomás Vodanovic lidera el listado

Este domingo se dio a conocer un nueva edición de la encuesta de Plaza Pública (Cadem).

En esta oportunidad, se dio a conocer la evaluación de los principales personajes políticos nacionales.

Entre las principales conclusiones detacan el hecho de que las 6 mejores figuras evaluadas son alcaldes.

El listado es encabezado por Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, con 64% (+4pts); Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, con 59% (+3pts); y Mario Desbordes, jefe comunal de Santiago con 53% (-1pto).

En tanto, la expresidenta Michelle Bachelet, se ubica en la séptima posición con un 48% de respaldo.

En la vereda contraria, Pablo Longueria (25%); Javier Macaya (24%) y Lautaro Carmona (16%), son los políticos peor evaluados por la gente.