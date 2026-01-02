Hospital del Salvador anuncia sumario investigativo tras denuncia ligada a cirugía de madre de Ximena Aguilera

El recinto asistencial respondió a la polémica luego de que se revelara la muerte de un paciente cuya cirugía habría sido postergada para dar prioridad a la intervención de la madre de la ministra de Salud. Desde el hospital aseguraron que se actuó conforme a la normativa vigente y que existe una investigación en curso.

El Hospital del Salvador entregó su versión sobre la autorización excepcional que permitió la cirugía de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, luego de que se revelara la muerte de un paciente cuya intervención fue postergada en el mismo recinto.

Según detalló el recinto asistencial, el paciente llevaba cinco días hospitalizado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), período durante el cual fue sometido a tratamiento médico integral y a las intervenciones quirúrgicas necesarias, de acuerdo con la gravedad de su condición clínica.

“Una intervenció programada, no una urgencia” y una auditoría ya instruida

En relación con las versiones que apuntaban a un retraso en un procedimiento quirúrgico, el hospital precisó que el aseo quirúrgico correspondía a una intervención programada y no de urgencia. De acuerdo con el comunicado, la modificación de la tabla de pabellón respondió a complicaciones de otros pacientes, situación habitual en recintos de alta complejidad, y el procedimiento se realizó dentro de los plazos esperables para este tipo de prestaciones.

El establecimiento señaló que, pese a los esfuerzos terapéuticos desplegados por los equipos clínicos, la evolución del paciente fue desfavorable y su fallecimiento se produjo en un contexto de deterioro general asociado a sus antecedentes médicos y a la gravedad de su cuadro.

“Con el objetivo de garantizar transparencia”, la dirección del Hospital del Salvador informó que se instruyó una auditoría clínica, la cual ya se encuentra en curso. Asimismo, el recinto confirmó que recibió un requerimiento de la Contraloría General de la República, compromiso ante el cual aseguró que entregará todos los antecedentes solicitados conforme a los procedimientos establecidos.

En el mismo comunicado, el hospital descartó una supuesta atención priorizada a otra paciente, señalando que todas las decisiones clínicas se adoptaron bajo criterios técnicos y que se resguardará la confidencialidad de los datos personales y médicos involucrados.

Finalmente, la dirección del recinto expresó sus condolencias a la familia y cercanos del paciente fallecido, reiterando su disposición a colaborar con todas las instancias fiscalizadoras.