Familia y autoridades chilenas buscan a compatriota desaparecido hace dos semanas en Japón

Sebastián Aitken, residente en el país asiático por 20 años, fue visto por última vez en un centro comercial de Kawasaki el 19 de diciembre.

La familia del chileno Sebastián Aitken (44) reportó su desaparición en Japón, donde reside desde hace dos décadas. El hombre fue visto por última vez el 19 de diciembre a las 19:00 horas en el centro comercial LAZONA Kawasaki, dentro del área metropolitana de Tokio.

Sus cercanos ya activaron los protocolos de cooperación internacional con el Consulado de Chile en Tokio, la Cancillería chilena y la PDI.

Descripción y canales de contacto

Según la descripción proporcionada, Aitken mide 1,72 metros, tiene contextura gruesa, cabello negro corto y barba. Al momento de su desaparición vestía una polera negra y un jockey negro.

Según reportó Bío Bío Chile, la familia dispuso contactos exclusivos para recibir información: el WhatsApp +56 9 8768 8378 y el correo info.seba.aitken@gmail.com. Hicieron un llamado urgente, señalando que “cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave” para la investigación que realizan las autoridades locales.