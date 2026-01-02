País persona perdida

Familia y autoridades chilenas buscan a compatriota desaparecido hace dos semanas en Japón

Por CNN Chile

02.01.2026 / 13:19

{alt}

Sebastián Aitken, residente en el país asiático por 20 años, fue visto por última vez en un centro comercial de Kawasaki el 19 de diciembre.

La familia del chileno Sebastián Aitken (44) reportó su desaparición en Japón, donde reside desde hace dos décadas. El hombre fue visto por última vez el 19 de diciembre a las 19:00 horas en el centro comercial LAZONA Kawasaki, dentro del área metropolitana de Tokio.

Sus cercanos ya activaron los protocolos de cooperación internacional con el Consulado de Chile en Tokio, la Cancillería chilena y la PDI.

Descripción y canales de contacto

Según la descripción proporcionada, Aitken mide 1,72 metros, tiene contextura gruesa, cabello negro corto y barba. Al momento de su desaparición vestía una polera negra y un jockey negro.

Según reportó Bío Bío Chile, la familia dispuso contactos exclusivos para recibir información: el WhatsApp +56 9 8768 8378 y el correo info.seba.aitken@gmail.com. Hicieron un llamado urgente, señalando que “cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave” para la investigación que realizan las autoridades locales.

DESTACAMOS

Servicios Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?

LO ÚLTIMO

País Red Bull apuesta fuerte por Isack Hadjar como compañero de Verstappen para la temporada 2026
Will Smith enfrenta demanda por acoso sexual y despido injustificado de violinista de su gira
Hospital del Salvador anuncia sumario investigativo tras denuncia ligada a cirugía de madre de Ximena Aguilera
Hallan muerta a Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, en hotel de San Francisco
Familia y autoridades chilenas buscan a compatriota desaparecido hace dos semanas en Japón
Cancillería de Bolivia lamenta la muerte de cuatro niñas en incendio en Melipilla durante año nuevo