Héctor Noguera será velado en el Campus Oriente de la Universidad Católica: Funeral está programado para este jueves

El reconocido actor nacional falleció este martes a los 88 años.

Este martes murió el legendario actor, dramaturgo, director y académico Héctor Noguera, a los 88 años.

Noguera enfrentaba problemas de salud y se encontraba bajo tratamiento médico.

La información fue confirmada por el Ministerio de las Culturas: “Despedimos con mucha tristeza a Héctor Noguera, actor, director y maestro del teatro chileno”.

Tras ello, su familia entregó mayores detalles sobre el funeral del actor, donde sus seres queridos y quienes quieran asistir podrán darle el último adiós.

El velorio del querido actor se llevará a cabo este martes 28 de octubre a partir de las 16:00 horas en el Templo del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica, del Campus Oriente, ubicado en Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia.

Mientras que a partir de las 11:00 horas de este jueves 30 de octubre “se realizará la ceremonia religiosa en el Templo del Centro de Extensión UC y luego será el traslado hasta el cementerio Parque del Recuerdo, en Américo Vespucio 555, Huechuraba”.

Una de sus hijas, Piedad Noguera, habló sobre la gran convocatoria que se espera para el velorio: “Esperamos que así sea, y con mucha calma”.