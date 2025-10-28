La confesión de Héctor Noguera y su cambio de parecer sobre La pérgola de las flores: “Al principio no me gustaba mucho hacerla, me parecía un poco frívola”

En una entrevista reciente, el fallecido ícono del teatro chileno reveló que al inicio no le gustó tanto la obra cuando la interpretó con el elenco original. Sin embargo, le encontró el valor cuando la remontó, con él a cargo de la adaptación.

Este martes falleció el destacado actor, dramaturgo y director Héctor Noguera, uno de los más grandes referentes de la actuación en Chile.

Una de las obras que integró y que mayor impacto cultural tuvo fue La pérgola de las flores, escrita por Isidora Aguirre y musicalizada por Carlos Llanos, y la cual contó con la participación del propio Noguera en su elenco original, cuando se estrenó en 1960.

A pesar del gran legado de la obra, en una entrevista reciente, Héctor Noguera sinceró que inicialmente no le agradaba mucho.

En diálogo con el programa “Revelados” de UChile TV, Noguera relató que “a mi no me gustaba. Porque sentía -en mis jóvenes años– que yo podía hacer obras más dramáticas“.

“Entonces esto me parecía una obra un poco frívola, una comedia musical un poco frívola. No me gustaba mucho hacerla. Y para ‘mala suerte’ mía, la obra tenía un éxito tremendo. Yo no hubiese querido que tuviera tanto éxito”, sinceró.

Sin embargo, el propio actor y director reconoció que su parecer cambió completamente cuando él quedó a cargo de su readaptación contemporánea.

“Al remontarla, me di cuenta del enorme valor de la obra, y por qué esta obra persistía en la gente, y por qué se había hecho parte de nuestra nacionalidad”, acotó.

En cuanto al valor de La pérgola de las flores, sostiene que “es un retrato de la sociedad santiaguina, fijado en los años 20, pero que continúa ahora. Muestra una estructura social, económica, cultural que sigue siendo la base de nuestra nacionalidad. Ahora la aprecio enormemente. Fue importante para mi realizarla con otros actores que no eran los originales, porque yo tenía en el óido pegada la voz de Ana González, Silvia Piñeiro, Elena Moreno”.

“Entonces, escuchar esos mismos textos en otras voces, en otros cuerpos, hizo que me tuviera que olvidar de eso y atenerme a lo que estaba ocurriendo ahora. Ahí la descubrí de nuevo, y la descubrí en todo su valor“, sentenció.