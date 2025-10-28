Héctor Noguera: Los personajes más icónicos que nos dejó en su paso por la televisión chilena

El intérprete desarrolló una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la actuación en Chile.

Este 28 de octubre falleció a los 88 años el destacado actor nacional Héctor Noguera. Su partida deja a Chile de luto por la pérdida de uno de los grandes referentes del teatro, el cine y la televisión nacional.

Con más de cinco décadas de trayectoria artística, Noguera construyó un legado imborrable a través de una amplia gama de papeles que marcaron a generaciones de chilenos. Con presencia en canales como TVN, Canal 13 y Mega, el intérprete deleitó a los espectadores con su talento, carisma y versatilidad.

Personajes Icónicos

Entre sus personajes más recordados destacan William Clark, el autoritario antagonista de Pampa Ilusión (2001); Melquíades Antich, el líder gitano que conquistó Mejillones en Romané; y Ángel Mercader, el patriarca de una familia de siete hijos en la icónica teleserie Machos (2003). En años más recientes, interpretó al Monseñor Remigio Subercaseaux en Perdona nuestros pecados (2017) y a Armando Morales en Como la vida misma (2023).

Cine y Legado

Si bien su figura estuvo profundamente ligada a las teleseries, Noguera también brilló en la pantalla grande. Participó como Eloy Parra en El chacal de Nahueltoro, dirigida por Miguel Littín, y encarnó al líder tupamaro en la cinta internacional Estado de sitio.

En una de sus últimas entrevistas con CNN, el actor reflexionó sobre el rol de las personas mayores. “No hay que tener a los viejos fuera de circulación, hay que escucharlos. El hecho de tener cierta edad no puede descalificarte. Yo no quiero que me ayuden, quiero tener derechos. No es caridad tratar bien a los viejos, es un derecho”, señaló entonces.

También se refirió a la participación política y social, destacando que “hay una gran tendencia en el mundo a la restricción, y eso limita el desarrollo de los pueblos. Es importante la participación de la gente”.

“Hay personas que le tienen miedo a lo artístico. Si censuras el arte, no solo estás censurando el pensamiento, sino también el desarrollo integral del ser humano”, expresó Noguera

Su fallecimiento marca el cierre de una extensa y reconocida carrera artística, dejando una huella profunda en la televisión, el cine y el teatro chileno.