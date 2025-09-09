Dirección La Moneda: ¿Habrá foto oficial de Jeannette Jara y Daniel Jadue para el periodo de campaña?

Dirección: La Moneda, que todos los lunes en CNN Prime analiza en profundidad la campaña presidencial 2025. Las periodistas Macarena Román y Colomba Eichholz analizan, junto a Mónica Rincón, los principales detalles de los comicios presidenciales y parlamentarios.

Uno de los hitos en todo periodo electoral es la foto entre los abanderados presidenciales o figuras fuertes de ciertos partidos con quienes buscan un cargo de elección popular.

El tener el apoyo de una figura fuerte permite que la gente asocie su nombre con una figura, sus valores y fortalezas, aunque también puede jugar en contra.

Como sea, sin lugar a dudas, uno de los grandes hitos y gestos políticos que existe es la foto y en este caso, no será la excepción. Sin embargo, se espera que tengamos varias sorpresas.

Así se dio a conocer en el espacio Dirección: La Moneda, que todos los lunes en CNN Prime analiza en profundidad la campaña presidencial 2025. Las periodistas Macarena Román y Colomba Eichholz analizan, junto a Mónica Rincón, los principales detalles de los comicios presidenciales y parlamentarios.

Jeannete Jara y Daniel Jadue sin foto

No pegan ni juntan. Ambos representan corrientes distintas al interior del Partido Comunista. La candidata presidencial Jeannette Jara y el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, no se sacarán una foto juntos (salvo que sea una edición posterior).

Fuentes de Dirección: La Moneda explicaron que por la situación judicial de Jadue, en arresto domiciliario total por el caso Farmacias Populares, la única forma en que pueda tener una foto con la abanderada oficialista es que toda la producción se mueva para su residencia. Algo que desde el comando de Jara descartan de momento.

La distancia entre Jadue y Jara

El primer round entre ambas figutas comunistas lo ganó la exministra del Trabajo, cuando la tienda la eligió como la representante oficial de la tienda para las primarias del oficialismo, las que finalmente terminó imponiéndose.

El segundo desencuentro fue cuando el presidente del PC, Lautaro Carmona impulsó que Jadue, tras acceder a una medida cautelar no privativa de libertad en el marco del caso Farmacias Populares, se sumara a la campaña de la comunista en las primarias.

Jara se desligó de los deseos del timonel y se limitó a responder que no había tiempo para que se sumara. “No sé muy bien qué idea habrá tenido Lautaro en su cabeza en particular (…) Para la campaña quedan 6 días, nosotros ya la planificamos, entonces hacer cambios a esta altura no le veo ningún sentido”, respondió en dicha oportunidad.

El tercer round vino cuando Jadue fue ratificado como candidato a diputado por el distrito 9 de la Región Metropolitana. Ahí Jara se desmarcó del exalcalde de Recoleta y dejó claro su posición frente al tema: “Yo me habría dedicado, en su caso, a mi defensa judicial”, señaló.

Revisa Dirección: La Moneda acá