El apoyo con matices de Jara a Daniel Jadue: “Yo me habría dedicado, en su caso, a mi defensa judicial”

La candidata oficialista dijo que respalda a "todos los candidatos de las dos listas" y que al final "va a ser la gente la que va a decidir por quién vota y por quién no".

Jeannette Jara abordó los cuestionamientos sobre la candidatura a diputado de Daniel Jadue, diciendo que “cualquier persona que está en una situación judicial de esa naturaleza debiera haberse dedicado a su defensa“.

La candidata presidencial del oficialismo respondió a los emplazamientos de miembros de su sector y también de José Antonio Kast, que cuestionaron que el bloque lleve como candidato al exalcalde, sobre quien el Ministerio Público está pidiendo 18 años de prisión por delitos de fraude al fisco.

Ayer se oficializó que Jadue será una de las cartas del Partido Comunista para optar por un cupo en la Cámara de Diputadas y Diputados, situación que ocurre en medio de la investigación de la Fiscalía por el Caso Farmacias Populares.

Tras reunirse con empresas de seguridad, Jara afirmó que las decisiones sobre las candidaturas las han tomado los partidos y que “la gente ponderará por quién vota y por quién no”.

“Creo que cualquier persona que está en una situación judicial de esa naturaleza debiera haberse dedicado a su defensa”, dijo.

Cuando se le preguntó si se sacará una foto con Jadue, respondió: “Voy a hacer campaña para ser presidenta de Chile y voy a apoyar a todos los candidatos de las dos listas”.

Sobre las declaraciones de Kast, remarcó que “Lo que diga es un tema de él, yo estoy preocupada de darle solución a los chilenos y chilenas en sus problemas cotidianos y, en definitiva, va a ser la gente la que va a decidir por quién vota y por quién no”.

“Entiendo las críticas porque somos una coalición diversa. Yo me habría dedicado, en su caso, a mi defensa judicial”, sentenció.