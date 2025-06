Carmona confirma que Jadue será candidato por el distrito 9 mientras no tenga prohibición de hacerlo

El presidente del Partido Comunista aseguró que "en tanto esa privación no exista, va a ser candidato", independiente que continúe con la cautelar de arresto domiciliario total que este jueves se le volvió a aplicar. Además, dijo no compartir los comentarios del exalcalde de Recoleta sobre la candidata Carolina Tohá.

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), habló en CNN Prime sobre el ambiente en la centroizquierda en medio del cierre de campañas, sobre la candidatura de Daniel Jadue y cómo enfrentan las críticas internas en el sector a pesar de los llamados a la unidad.

En primer lugar, para el líder comunista fue un acierto haber avazando en esta primaria presidencial dado que no había una candidatura por adelantado. Por lo mismo, destacando la herramienta que es la primaria, cuestionó que surjan voces que hablen de nuevas candidaturas desde el centro en caso de ganar Jeannette Jara o Gonzalo Winter, o desde la izquierda si ganara Carolina Tohá.

“Llamaría al sentido de responsabilidad, a hacerse cargo plenamente, nadie tiene ninguna posibilidad de interferir en una conclusión política distinta, si alguien llega a esa y la quiere llevar adelante, pero aquí hay un propósito pensando en el país, pensando en la sociedad chilena, que es disputar con posibilidades de éxito la conquista de un nuevo gobierno. Si uno divide las fuerzas, hay un dicho que es ‘la unión hace la fuerza’. Y hoy día vale más que nunca”, afirmó Carmona, en referencia al “desafío real” que es la derecha.

Con todo, el presidente del PC indicó que a pesar de la fuerza con que llegaría la derecha y sus distintas candidaturas a noviembre, la elección no está definida sino “en competencia”.

“(Hago un llamado) a que cada uno asuma su responsabilidad. Nosotros vamos a asumir la nuestra: a todo evento vamos a estar con la candidatura que gane esta primaria; si es la nuestra, obviamente, y si no, con el mismo entusiasmo y mismo nivel organizativo”, agregó.

En la misma línea del sentido de unidad, Carmona comentó los polémicos dichos de Daniel Jadue sobre Carolina Tohá, al decir que “menos mal” no iba a ser candidata presidencial en un tono burlesco, afirmando que dicha actitud no contribuye.

“No las comparto porque no actúo así en política. (…) No es mi estilo, lo sabe Daniel, lo saben en el partido”, aseguró el presidente del PC, señalando que no es un tema que hayan conversado. De todas formas, la respuesta de Tohá tampoco es compartida por Carmona, quien comentó que el respaldo que él concita será necesario para cualquier candidato que gane la primaria. Además, afirmó que Jadue votará por ella o cualquier ganador de la primaria.

Jadue candidato por distrito 9

Por otro lado, el líder comunista se refirió a la situación del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, respecto a quien este jueves se anunció que volverá a la cautelar de arresto domiciliario total en el marco de la investigación del caso Farmacias Populares.

“En tanto esa privación (la de ser candidato) no exista, va a ser candidato”, aseguró. “Va a haber una opinión de la ciudadanía respecto de él en su territorio, porque va a ser candidato del distrito 9 que va a ser casi de reparación a una cosa que de verdad no logro comprender”.