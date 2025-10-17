“Hablar puede salvarte la vida”: La joven que se viralizó tras pararse con un cartel en el Metro para prevenir el suicidio

En medio del aumento de suicidios en el Metro de Santiago y una alarmante crisis de salud mental, la diseñadora Natalia Aguirre decidió hacer algo distinto: ofrecer su tiempo y su oído a quien lo necesitara. Así nació “Puedes hablarme si lo necesitas”, una campaña que se volvió viral por su simpleza y humanidad, y que busca visibilizar el poder de escuchar en tiempos donde la empatía escasea.

Este artículo trata sobre el suicidio. Hay ayuda disponible si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas o problemas de salud mental. Recuerda que existe la línea telefónica “No estás solo, no estás sola”, cuyo número es el *4141, que es completamente gratis y se encuentra disponible las 24 horas del día, de lunes a domingo.

La frase que da nombre a la campaña parece simple, pero encierra un mensaje poderoso: “Puedes hablarme si lo necesitas“.

Con esas palabras impresas en una chapita y una disposición genuina a escuchar, Natalia Aguirre, creadora detrás de esta iniciativa viral, se paró por primera vez en una estación del Metro con una intención clara: ofrecer un espacio seguro para quienes cargan con un dolor invisible.

Una problemática a la que se le da vuelta la cara: Primavera gris y los suicidios en el Metro

En medio del concreto de Santiago y la llegada de la primavera, con todo y sus días soleados, se esconde una realidad preocupante; la crisis de la salud mental.

El fenómeno se ha materializado en las últimas semanas, en el Metro, sobre todo.

“Interrupción en el servicio de la Línea…” por “persona en la vía” han sido la tónica al interior de algunas de las estaciones de la red subterránea. Un retraso por aquí y una molestia por allá para los pasajeros usuales. Pero la historia que hay detrás es siempre más profunda y dolorosa.

Lee también: Primavera gris: Las grietas en salud mental evidenciadas tras serie de suicidios en el Metro de Santiago

Y es que estamos en ESA época del año; a la que los expertos denominan la “primavera gris”, en donde más personas suelen decidir quitarse la vida.

Lejos de ser hechos aislados, estos serían reflejo de un problema estructural que va más allá del transporte. Según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios, en 2024 se registraron 6,0 víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa de suicidio durante el mismo período fue de 10,3 por cada 100 mil, según datos del Ministerio de Salud (Minsal), es decir, en dicho periodo hubo más suicidios que homicidios.

“Puedes hablarme si lo necesitas”: La iniciativa para prevenir el suicidio que se viralizó

Natalia es diseñadora, tiene 25 años y ganas de ayudar. En conversación con CNN Chile, cuenta que la campaña surgió luego de ver el video de un conductor de trenes del Metro en el que instaban a los pasajeros del servicio a buscar ayuda en caso de que estuvieran pasando un episodio de salud mental o pensaran en el suicidio como opción.

“No estás solo. De seguro hay alguien que te está esperando en casa; tus padres, tus hermanos, tu perrito, tu gatito”, fue el mensaje que escucharon pasajeros y pasajeras a través de un altavoz en la Estación Baquedano hace algunos días.

A raíz del impacto que provocaron los comentarios en redes sociales tras los recientes suicidios en el transporte público y en particular los de ese video, Natalia decidió actuar.

Ella asegura que más que los hechos mismos, fue la falta de empatía lo que la movilizó.

“Había una frase que me caló profundo: ‘Tú vas a llegar tarde, pero alguien no va a volver nunca más a su casa’”, recuerda.

La idea, según cuenta, nació casi como una broma escrita: “Qué ganas de llevar un cartel que diga ‘puedes hablarme si lo necesitas’”.

Esa chispa fue suficiente. En pocos días, creó una cuenta en Instagram, mandó a hacer chapitas, y se presentó en el Metro con un cartel y su pololo grabando desde lejos.

Lo que ocurrió después, la sorprendió incluso a ella: la iniciativa se volvió viral, traspasó redes sociales y llegó a los medios de comunicación.

View this post on Instagram A post shared by Natalia Aguirre🌷 (@natiaguirre__)

Escuchar, más allá del abrazo

Aunque los abrazos gratis alguna vez fueron tendencia, Natalia propone algo más profundo: la escucha activa.

“Escuchar a alguien, incluso por unos minutos, puede hacer una diferencia enorme”, afirma.

Durante su acción en el Metro, cuenta que muchas personas se acercaron. No todos hablaron, pero el simple hecho de ver el cartel generaba un gesto, una sonrisa o una pausa en la rutina.

“La mayoría eran mujeres mayores, y me decían cosas como ‘esto no lo hace nadie’, o ‘gracias por estar aquí’”, relata.

Algunas no querían hablar, pero igualmente compartían frases sueltas: “Mi día estuvo feo, pero no quiero hablar”. Para Natalia, eso era suficiente: “Decirle a alguien ‘te escucho’ es, a veces, todo lo que necesita”.

Lee también: El nuevo rostro del suicidio en Chile: Hombres de más de 40 años y adultos mayores concentran la mayoría de los casos

La salud mental es de todos

Natalia, que se interesó por la psicología a raíz de crisis familiares vividas tras la pandemia, detalla que ha trabajado profundamente en su propio bienestar emocional antes de ofrecer ayuda a otros.

“Yo pensaba: si no estoy bien, ¿cómo voy a sostener a los demás?”, indica.

Ese trabajo personal la llevó a crear contenido, conectar con psicólogos, y pensar en cómo llegar a distintos públicos, sobre todo a los adultos mayores, quienes —según dice— aún ven la salud mental como un tabú.

Desde ahí proyecta el futuro de la campaña: videos informativos, materiales validados por especialistas y acciones que inviten a conversar, especialmente con quienes más lo necesitan y menos buscan ayuda.

Pedir ayuda no es debilidad

Para quienes están pasando por momentos difíciles, Natalia tiene un mensaje claro: “Pedir ayuda no es debilidad. Si tu núcleo no te escucha, hay gente externa que sí puede hacerlo. Hablar puede salvarte la vida”.

Reconoce que verbalizar lo que sentimos no siempre es fácil, ni para quien habla ni para quien escucha.

Pero insiste: “Si no lo sacamos, el cuerpo reacciona. El dolor emocional no expresado se transforma”.

Un mensaje contra la indiferencia

Frente a los comentarios duros que aún se leen en redes sociales tras estos hechos, Natalia no se ilusiona con cambiar todas las opiniones. Pero sí deja una reflexión: “Quizás esa persona en el Metro podría ser alguien muy cercano a ti… y tú no lo sepas”.

En una sociedad donde las redes muchas veces funcionan como coraza para la indiferencia, recuerda que sentir es parte de nuestra esencia.

“Puedes hablarme si lo necesitas” no es solo una frase en una chapita: es una invitación a mirar al otro, a detenernos un momento, a dejar de lado el juicio y simplemente escuchar.

Porque a veces, escuchar puede salvar una vida.

¿Qué hacer si alguien presenta señales de alerta?

No deje sola a esa persona e involucre a algún familiar.

Elimine todo lo que pueda usar para quitarse la vida, por ejemplo, fármacos, armas de fuego, cuchillos.

Acompañe a la persona a su centro de atención primaria o de salud de referencia. En caso de riesgo inminente, acompáñelo al servicio de urgencia más cercano.

Llame a Salud Responde al 600 360 77 77 o al *4141.

Si tú o alguien cercano está atravesando una crisis o tiene pensamientos de suicidio, no estás solo/a.

El Minsal dispone de un servicio telefónico gratuito donde puedes recibir ayuda de un profesional: Para recibir asistencia, solo debes marcar *4141 desde tu teléfono (las 24 horas todos los días).

En el caso de la Región Metropolitana, el Gobierno Regional lanzó Quédate, un Programa para la Prevención del Suicidio que, entre otras cosas, ofrece chatear con un especialista (haz click aquí).