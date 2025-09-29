Conductor de Metro ante aumento de suicidios: “No estás solo, alguien te espera en casa”

Un conductor de Metro de Santiago, en la estación Baquedano, envió un mensaje a los usuarios ante el incremento de suicidios en las vías: “No estás solo. De seguro hay alguien que te está esperando en casa: tus padres, tus hermanos, tu perrito, tu gatito”.

Un conductor de Metro de Santiago, en la Estación Baquedano, envió un mensaje a los usuarios a través del altavoz ante el aumento de suicidios registrado en los últimos meses, especialmente durante septiembre.

“Nosotros, los conductores de Metro, convivimos con situaciones muy duras día a día, y es una realidad. Pero tú eres quien importa en este viaje. Si hoy no te sientes bien, por favor, conversa tus cosas con alguien más. No estás solo. De seguro hay alguien que te está esperando en casa, tus padres, tus hermanos, tu perrito, tu gatito. Sé que hay alguien que te espera día a día”, expresó.

Además, hizo un llamado a los pasajeros del Metro: en caso de observar a una persona con dificultades, sugirió informar al personal del Metro con el fin de “salvar muchas vidas”.

“Esta situación no puede seguir normalizándose”

Ante estos hechos, la Federación de Sindicatos de Metro emitió un comunicado, subrayando que “esta situación no puede seguir normalizándose. El alarmante aumento de suicidios en nuestro sistema de transporte —7 casos durante septiembre y 3 solo en la última semana— afecta a toda la sociedad y golpea con fuerza a quienes día a día mantenemos en pie el servicio: los trabajadores del Metro de Santiago”.

En esa línea, señalaron que, ante este escenario, se ha generado especulación, malos tratos y una presión indebida sobre quienes se desempeñan en la operación, y detallaron: “por cada suicidio, gracias a la acción de los trabajadores se evitan cuatro, según datos entregados por la misma empresa a nuestra organización”.

Asimismo, solicitaron a Metro de Santiago la realización de un estudio cualitativo que “tenga por objeto establecer los impactos que tiene en los trabajadores del Metro enfrentar situaciones traumáticas como los suicidios, entre otros hechos que afectan nuestro bienestar físico y mental”.

Finalmente, plantearon que este no es solo un problema del Metro de Santiago, sino una crisis de salud mental que refleja el abandono que vive la población. “Llamamos a la opinión pública a comprender y solidarizar con esta realidad”, agregaron, y respecto a la situación de los funcionarios, destacaron que se requieren “condiciones seguras, respeto y respuestas concretas”.