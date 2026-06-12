Restricción vehicular hoy viernes 12 de junio: Revisa qué patentes no pueden circular en Santiago

Este viernes 12 de junio continúa la restricción vehicular 2026 en la Región Metropolitana, medida que busca disminuir la contaminación durante el periodo de Gestión de Episodios Críticos.

La restricción rige de lunes a viernes, salvo festivos, entre las 7:30 y las 21:00 horas, en toda la provincia de Santiago, además de las comunas de San Bernardo y Puente Alto.

Quienes no respeten la medida se exponen a multas que van entre 1 y 1,5 UTM.

Qué patentes tienen restricción este viernes 12 de junio

De acuerdo con el calendario de la restricción vehicular 2026, este viernes no pueden circular los siguientes vehículos:

Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: patentes terminadas en 6 y 7 .

patentes terminadas en . Vehículos no catalíticos o sin sello verde: patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5 .

patentes terminadas en . Motos con año de fabricación anterior a 2002: patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5 .

patentes terminadas en . Motos inscritas entre 2002 y septiembre de 2010: patentes terminadas en 6 y 7 .

patentes terminadas en . Buses de pasajeros sin sello verde: patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5 .

patentes terminadas en . Transporte de carga sin sello verde: patentes terminadas en 2, 3, 4 y 5.

Hasta cuándo rige la restricción vehicular

La medida se extenderá hasta el 31 de agosto de 2026, en el marco del plan ambiental de invierno para la Región Metropolitana.

El Ministerio de Transportes recordó que, en caso de decretarse preemergencia o emergencia ambiental, se podrán informar dígitos adicionales con restricción.

Las autoridades llaman a revisar el último dígito de la patente antes de circular y a preferir alternativas como el transporte público cuando corresponda.