Alerta por brote de eritema infeccioso en colegio de Victoria: Afecta a una decena de estudiantes de enseñanza básica

El Colegio Municipal Marcela Paz de la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía, activó un protocolo sanitario preventivo tras confirmar un brote de eritema infeccioso que afecta a cerca de diez estudiantes de enseñanza básica.

La contingencia, detectada a comienzos de esta semana, motivó la adopción de medidas inmediatas en el recinto sin que se determinara la suspensión de las actividades escolares ordinarias.

Según lo informado por Radio Biobío, la directora del Cesfam Victoria, Camila Soto Valdebenito, llamó a la calma a la comunidad educativa y explicó que esta patología, conocida comúnmente como la “quinta enfermedad”, presenta por lo general una evolución clínica positiva.

El diagnóstico fue ratificado en la red asistencial local luego de que escolares de segundo, cuarto y quinto año básico manifestaran lesiones cutáneas leves y enrojecimiento en el rostro.

Para mitigar la propagación, las autoridades del plantel implementaron un plan que contempla ventilación cruzada en las salas, desinfección de áreas comunes y el reforzamiento del lavado de manos.