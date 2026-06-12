PGU de $250 mil: Quiénes pueden pedir desde junio la postulación anticipada

La Pensión Garantizada Universal (PGU) tendrá un nuevo aumento gradual durante 2026, como parte de la implementación de la reforma previsional.

A partir de septiembre de 2026, las personas de 75 años o más que cumplan los requisitos podrán acceder al monto máximo del beneficio, que llega a $250.275.

Sin embargo, existe un grupo que puede iniciar el trámite antes de esa fecha mediante la llamada postulación anticipada.

Quiénes pueden postular anticipadamente desde junio

De acuerdo con ChileAtiende, desde junio de 2026 pueden solicitar anticipadamente la PGU las personas que reciban pensiones especiales y que tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026.

El grupo incluye a quienes son beneficiarios de pensiones de gracia, leyes de reparación o personas exoneradas políticas de CAPREDENA o DIPRECA.

Esta posibilidad permite realizar el trámite con tres meses de anticipación, para que el pago correspondiente pueda comenzar desde septiembre, si se cumplen los requisitos establecidos.

Cuándo sube la PGU a $250.275

El aumento de la PGU se aplica de manera gradual, según la edad de las personas beneficiarias.

82 años o más: el aumento al monto máximo comenzó en septiembre de 2025.

el aumento al monto máximo comenzó en septiembre de 2025. 75 a 81 años: el aumento al monto máximo comenzará en septiembre de 2026.

el aumento al monto máximo comenzará en septiembre de 2026. 65 a 74 años: accederán al monto máximo desde septiembre de 2027.

Actualmente, el monto general de la PGU es de $231.732 para quienes tienen una pensión base igual o inferior a $789.139.

En caso de pensiones base superiores a ese monto e inferiores a $1.252.602, el pago de la PGU es variable. Quienes tengan una pensión base igual o superior a ese último monto no tienen derecho al beneficio.

Cómo consultar con el RUT

Las personas que quieran revisar si les corresponde el aumento, conocer su fecha de pago o consultar el estado de la PGU pueden ingresar a la plataforma Mi ChileAtiende con su RUN y fecha de nacimiento.

También pueden llamar gratis al 101 desde Chile.

Desde el extranjero, las consultas se pueden realizar al número +56 4 4236 20 00.

ChileAtiende recomienda revisar la información oficial antes de iniciar el trámite, ya que el acceso al beneficio depende del cumplimiento de los requisitos definidos por la ley.