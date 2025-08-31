El nuevo rostro del suicidio en Chile: Hombres de más de 40 años y adultos mayores concentran la mayoría de los casos

La investigación muestra un aumento sostenido en la incidencia del suicidio, que ya representa cerca del 2% de las muertes en el país y supera en frecuencia a los homicidios, pese a recibir mucha menos atención pública y mediática.

El suicidio en Chile ha dejado de ser un fenómeno asociado principalmente a jóvenes, y hoy se concentra con mayor fuerza en hombres adultos y personas mayores.

Así lo indica un nuevo estudio histórico realizado por investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez, que analiza la evolución del suicidio en el país entre 1920 y 2020.

El trabajo, elaborado por los académicos Manuel Llorca-Jaña, Javier Rivas y Daniel Morales, destaca que en los últimos 100 años los suicidios han aumentado tanto en número absoluto como en su peso relativo dentro de las causas de muerte en Chile.

De una muerte silenciosa a una cifra creciente

A comienzos del siglo XX, solo entre un 0,1% y un 0,2% de las muertes registradas en el país se debían a suicidios. Hoy, esa cifra se ha multiplicado por diez: durante las últimas dos décadas, los suicidios representan cerca del 2% del total de defunciones, recogió La Tercera.

Una de las cifras más impactantes del estudio: en la actualidad, Chile registra cinco suicidios por cada tres homicidios. Para los investigadores, esto revela una profunda diferencia entre la atención pública y mediática que reciben ambas formas de muerte.

“Y además creo que a nivel de familia el impacto es mucho más fuerte”, explicó el investigador Manuel Llorca-Jaña.

El nuevo rostro del suicidio: Hombres adultos

Si en décadas anteriores el suicidio era más frecuente entre jóvenes, el panorama ha cambiado drásticamente. Hoy, el perfil predominante está en hombres adultos y personas mayores.

En la década de 1920, los jóvenes de entre 20 y 39 años representaban el 60% de los suicidios. Esa proporción bajó al 40% en los años 2010, mientras que los adultos de 40 a 64 años pasaron del 17% al 40% del total en el mismo periodo. También aumentaron los suicidios entre mayores de 65 años, del 6% al 10%.

En total, el 53% de todos los suicidios en la última década corresponde a personas mayores de 40 años. En particular, los hombres de más de 50 años representan el 29% del total.

En cuanto al género, la brecha también se ha profundizado. Mientras que hace un siglo la proporción era de 2,5 hombres por cada mujer que se quitaba la vida, hoy es de 5 a 1.

El estudio concluye que el suicidio en Chile no solo ha cambiado en cifras, sino también en perfil social y visibilidad pública.