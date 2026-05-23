Habla por primera vez tripulante insultado por ejecutivo chileno: “Sufrí homofobia, racismo y xenofobia”

El tripulante de vuelo insultado por el ejecutivo chileno Germán Naranjo Maldini habló por primera vez sobre el incidente que se viralizó ampliamente en redes sociales.

En entrevista con Noticias r7 el auxiliar de vuelo relató que el conflicto comenzó luego de que el chileno intentara abrir la puerta del avión en pleno vuelo.

Al intervenir, el trabajador aseguró que Naranjo lo empujó en dos ocasiones y afirmó que abriría la puerta “cuando quisiera”, además de proferir insultos que quedaron registrados en video.

“Cometió tres crímenes contra mí, que son atroces y que hieren el alma. Sufrí homofobia, racismo y xenofobia”, declaró.

Junto a otros miembros de la tripulación, lograron reducir al pasajero chileno tras cerca de una hora de conflicto.

El trabajador, quien prefirió mantener su identidad en reserva, señaló que lleva 20 años trabajando en la aerolínea y que nunca había vivido una situación de esta gravedad.

Tras el incidente, la Justicia Federal de São Paulo emitió una orden de prisión preventiva en su contra de Naranjo, que fue ejecutada el viernes 15 de mayo en el aeropuerto de Guarulhos, cuando el ejecutivo hacía escala de regreso. El chileno arriesga entre dos y cinco años de cárcel.

Germán Naranjo se desempeñaba como gerente comercial de la Pesquera Landes, empresa que decidió desvincularlo tras el hecho, señalando que este ha ocasionado “un daño institucional que no merecemos“.

“Reiteramos que los hechos que fundamentan esta decisión de desvincular definitivamente al Sr. Naranjo revisten la mayor gravedad, no representan bajo ningún punto de vista los valores de nuestra compañía y de las personas que la integran, y nos han ocasionado un daño institucional que no merecemos“, sostuvo la empresa.