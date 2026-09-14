Gobierno lanza recetario para aprovechar las sobras de Fiestas Patrias

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, presentó este lunes un recetario de Fiestas Patrias para reutilizar los alimentos sobrantes de las celebraciones.

La iniciativa consta de cinco recetas de preparación simple para darles una segunda vida a los excedentes típicos del 18. Entre ellos, figuran ingredientes como carnes del asado, anticuchos, pan y dulces chilenos.

Así, el recetario, elaborado en conjunto con una casa de estudios, contiene instrucciones para preparar platos como ajiaco de carne asada o tortilla de chorizo y papas fritas con crutones de choripán.

De acuerdo con Toledo, “aprovechar lo que sobra en estas fechas es una acción simple que está al alcance de todas las familias chilenas“.

En esa línea, señaló que “evitar el desperdicio de alimentos tiene un impacto directo en la reducción de emisiones de metano y en alargar la vida de los rellenos sanitarios”.

No obstante, el anuncio del recetario causó revuelo en redes sociales, donde la publicación de la cartera recibió múltiples críticas, siendo calificada como “una burla” frente al escenario económico que enfrenta el país con un alto desempleo y una variación del 0,6% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.