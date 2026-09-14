Juegos Sudamericanos 2026: ¿Cómo va el medallero del Team Chile?

(EFE/CNN Chile)— Con Brasil como amplio dominador del medallero, la segunda jornada de competencia de los Juegos Suramericanos planteó este lunes una lucha presea a presea entre Argentina y Colombia por el segundo lugar, con una leve ventaja para la delegación local ‘albiceleste’.

Brasil, con 52 medallas en total (21 oros, 19 platas y 12 bronces), ratificó su supremacía continental con la natación como principal motor.

Guilherme Bassetto y Stephan Stevernik (dos), Aline Rodrigues, Caio Pumputis y Agatha Marcondes y el equipo de 4×100 combinados fueron todas las medallas doradas que llegaron para Brasil desde el Centro Acuático ‘El Invencible’ de Rosario.

Argentina, por su parte, logró oros en la gimnasia artística con su equipo femenino y en el all around gracias a Julieta Lucas, y también sumó dos metales dorados con Isabel Di Tella y Augusto Servello en esgrima.

A su vez, la delegación local también se hizo con oros en la natación gracias a Cecilia Dieleke, Macarena Ceballos y el equipo de 4×100 combinados.

En tanto, Colombia sumó varias preseas y primeros puestos con el patinaje velocidad gracias al trabajo de Jhon Tascon, Santiago Vázquez, Kollin Castro (2), mientras que en el levantamiento de pesas subieron al podio Duvan Ferrer, Francisco Mosquera y Nayvive Medina. Luis Uribe se colgó la de oro en saltos ornamentales.

Con este panorama estos tres países se alejaron del resto porque en cuarto lugar quedó Venezuela (3-4-4), Chile en el quinto (2-4-8), Ecuador en el sexto (1-2-2) y Uruguay en el séptimo (1-0-0).

El medallero de Chile en los Juegos Sudamericanos Santa Fe

Oro: Ángel Inostroza, esports – Sim Racing

Plata: Equipo de Chile, natación – 4×100 metros combinado

Plata: Catalina Lorca, patinaje de velocidad – 1.000 metros

Plata: Macarena García, levantamiento de pesas – 49 kg

Bronce: Leopoldo Alarcón, esgrima – florete

Bronce: Gabriel Reyes, patinaje de velocidad – 1.000 metros

¡QUÉ GRAAAANDES! 😍🥈🏊🏼‍♂️ Los nadadores Elías Ardiles, Luis Toledo, Mariano Lazzerini (3ª medalla 🤯) y Edhy Vargas lograron una notable medalla de plata 🥈en el 4×100 metros combinado de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷. El cuarteto superó al dueño de casa y luchó hasta… pic.twitter.com/FzkznK888L — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 14, 2026

¡GRANDE POLOOOO! 👏🥉 El esgrimista Leopoldo Alarcón 🤺 finalizó tercero 🥉 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷, tras ceder ante el local Andrea Rigosanti. ¡Gran torneo Polo, a enfocarse en equipos! 👊🧠#VamosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/rrSmbYgkeV — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 14, 2026

¡LAS PRIMERAS DEL PATINAJE! 🤩🥈🥉 Catalina Lorca y Gabriel Reyes aportaron las primeras preseas para el Team Chile 🇨🇱 de Patinaje en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷. Los especialistas nacionales brillaron en el patinódromo de Rosario, peleando codo a codo contra… pic.twitter.com/qNxWShGXoO — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 14, 2026

¡PLATAAAAA! 🏋🏼‍♀️🥈😍 La pesista Macarena García logró la octava presea para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷, tras ser subcampeona 🥈 en los 49 Kilos. “Maca” levantó 66 kilos en arranque y 91 en envión para completar un total olímpico de 157.… pic.twitter.com/QEK1lKexX6 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 14, 2026

¡SEGUNDO OROOOO! 🎮🏎️🥇 El deportista Ángel Inostroza sumó el segundo oro 🥇 para el Team Chile 🇨🇱 en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 🇦🇷, tras coronarse campeón 🏆 en Asetto Corsa GT (Sim Racing). En una estrecha definición, Ángel venció al local Nectar Coleff. ¡Grande… pic.twitter.com/qjqYQQUbUI — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 14, 2026

Hasta el momento, el Team Chile suma 14 preseas en los Juegos Sudamericanos Santa Fe: dos medallas de oro, cuatro de plata y ocho de bronce.