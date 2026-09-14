Óscar Landerretche y el momento económico: “Hubo un error estratégico del gobierno al enfatizar señales contractivas”

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, analizó este lunes el escenario económico del gobierno de José Antonio Kast.

Landerretche explicó en Tolerancia Cero que el actual panorama económico del país se debe a tres razones: un bajo crecimiento por factores estructurales a largo plazo, un shock petrolero que aún no termina (por el conflicto en Medio Oriente) y un “error estratégico del gobierno, en el cual se enfatizaron señales al principio del mandato contractivas”.

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“Se dijo: “No nos parece este mecanismo de estabilización del petróleo (Mepco), por lo tanto no lo vamos a implementar’ (…) y además vamos a recortar gastos fiscales, entonces eso significa que hay menos demanda. Eran como puras señales de contracción. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú le das señales a la ciudadanía de que la cosa viene mala? La gente gasta menos y, cuando eso pasa, las empresas que les venden, venden menos. En general, es una especie como de profecía autocumplida“, planteó.

Aunque aclaró que “sería injusto decir que solo ese efecto, o sea, el efecto de las señales contractivas que dio el gobierno, que están siendo criticadas incluso desde su propio sector, es la única razón detrás del crecimiento, porque hay un factor externo que es el petróleo, que es una parte importante, y lo otro son las cosas estructurales del crecimiento chileno que no las hemos solucionado“.

Sobre el intercambio entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el extitular de la cartera, Mario Marcel, sostuvo que está del “lado de que llevamos 15 años con mal crecimiento y varios ministros de Hacienda, todos echándose la culpa entre ellos y no solucionamos los problemas estructurales. Yo creo que no sirve de nada ese tipo de conversaciones”.

La reforma de mercado de capitales del Gobierno

El economista aseguró que valora la reforma al mercado de capitales del Ejecutivo: “Me he sentido algo como contento (…) Yo llevo bastante tiempo, incluso antes de que ganara la elección de esta coalición, insistiendo en que a los distintos grupos políticos les faltaba una pieza clave en sus estrategias económicas. Todo el mundo hablaba de medidas estructurales, algunas muy utópicas, otras no tanto, pero nadie hablaba de medidas de reactivación acelerada de la economía rápidas“.

“Lo que enfatizaba era que en todos los países que han hecho este tipo de medidas, básicamente usan dos instrumentos, que son la reactivación de la vivienda, ya sea vivienda social o vivienda de clase media, digamos, y obras públicas e infraestructuras. Eso es lo que hacen los países cuando quieren reactivar su economía”, agregó.

Asimismo, puntualizó que respecto a la gestión de la administración vigente en esas dos áreas (vivienda y obras públicas) “no hubo nada de eso hasta ahora, estaba ausente eso de la agenda económica del Gobierno… Y ahora último se han dado cuenta de que era una cosa bastante obvia”.

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“Muchas de las medidas más estructurales propuestas, por ejemplo, en la ley famosa Tutti Frutti, en la del Plan de reconstrucción nacional, algunas cosas buenas, algunas cosas malas, pero casi todas tenían efectos más de mediano a largo plazo. Lo mismo pasa en varias de las medidas del MK4 (reforma de mercado de capitales), que son efectos que se demoran varios años en ocurrir y tú necesitas reactivar la economía ahora“, enfatizó.

Ante los altos índices de desempleo en el país, Landerretche fue enfático al decir que para bajar las cifras en el corto plazo y generar empleo “necesitas activar la vivienda y las obras públicas”.

Además, sostuvo que “no hay una bala de plata” para modificar de manera significativa el crecimiento potencial de Chile. Argumentó que es necesario revertir el rezago que presentan áreas como la educación y la inversión en infraestructura.

“Entonces yo diría que el problema acá es que lo que hace difícil esto es que en realidad no hay bala de plata. No hay ninguna. O sea, si tú mejoras una de estas sin mejorar las otras, vas a quedar igual y probablemente te vas a frustrar. Y en cierta medida yo creo que eso es lo que le está pasando a este gobierno, que está apostando todo básicamente a temas tributarios“, remarcó.

Asimismo, sostuvo que se debe rebajar el malestar social “con empleo, con ingresos laborales, productividad, con además con una narrativa y una apuesta hacia la productividad y el crecimiento económico” y no con subsidios.

“En el fondo terminas construyendo un sistema político clientelista, desanclando la economía. En el que básicamente las autoridades se compran paz social entregando… Doy un ejemplo. ¿Cuál fue la principal medida del presidente Sebastián Piñera, que como reacción al estallido social? (…) La Pensión Garantizada Universal (PGU). Cosa que está superbién, pero la dinámica es comprar paz social con subsidios y yo creo en otra manera de comprar paz social, con empleo“, planteó.

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