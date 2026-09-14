Fiestas Patrias 2026: Huechuraba destrona a Antofagasta y bate récord del pebre más grande de Chile

En la antesala de las Fiestas Patrias, Huechuraba logró un hito importante: batió el récord del pebre más grande de Chile, gracias a la organización de la comunidad.
Desde las 4:00 de la madrugada comenzaron a preparar el popular plato, una iniciativa que convocó a vecinos, emprendedores, feriantes y organizaciones locales. El trabajo dio sus frutos en la Plaza Cívica de la comuna, donde superaron el récord alcanzado en Antofagasta en 2014, con la preparación de un pebre de 1.100 kilos.
El jefe comunal, Maximiliano Luksic, explicó que se utilizaron “715 kilos de tomate, 285 kilos de cebolla, 50 kilos de cilantro, 28 kilos de ají verde, 11 kilos de ajo, 40 litros de aceite, 220 kilos de limón y 14 kilos de sal. Además, en la elaboración participaron cerca de 15 feriantes de la Feria La Pincoya, emprendedoras de la comuna, personal de apoyo y funcionarios municipales”.
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