Daniel Mansuy por el 11 de septiembre: “Las derechas creen que ignorando las fechas importantes, ellas dejarán de existir”

El viernes pasado se cumplieron 53 años desde el 11 de septiembre de 1973 y, por primera vez desde el retorno a la democracia, habita La Moneda un mandatario que votó que Sí el 5 de octubre de 1988 y que nunca ha mostrado ninguna señal de arrepentimiento de ese voto.

La fecha era sin duda difícil para el gobierno porque cualquier gesto, en cualquier sentido, podía ser malinterpretado y mal leído; de eso no cabe duda.

Sin embargo, también era una oportunidad para mostrar algo de perspectiva histórica y alguna reflexión sobre lo que pasó en Chile hace ya más de cinco décadas.

¿Qué tienen que decir las derechas sobre el quiebre de la democracia en Chile, sobre la tragedia que vivió nuestro país hace más de cinco décadas? ¿Hay alguna reflexión, alguna cosa que decir, algo que transmitirles a los chilenos?

¿No hay conciencia de la importancia simbólica que tienen estos fenómenos y estas reflexiones en un país como el nuestro, con un pasado tan quebrado y tan traumático?

Si nuestras izquierdas por momentos parecen tener un exceso de conciencia histórica y, de hecho, la conmemoración de los cincuenta años en el gobierno de Gabriel Boric no terminó bien, las derechas parecen padecer el síndrome contrario: creen que ignorando las fechas importantes y los hitos relevantes de nuestra historia, ellas dejarán de existir y que se puede gobernar un país sin tener algo que decir sobre nuestro pasado.

No obstante, sabemos que no es así; la falta de perspectiva histórica siempre termina pasando la cuenta porque el pasado sobre el que no se ha reflexionado siempre vuelve por sus fueros.