Rocío Montes reflexiona sobre el desempleo ad portas de las Fiestas Patrias: “Ya no somos la excepción positiva de la región”

Estamos en la semana en que Chile celebra las Fiestas Patrias, nuestra fiesta quizá más importante. Y en este minuto de confianza, quiero invitarlos a pensar un instante en el millón de personas que en nuestro país enfrentarán estas fechas sin tener trabajo: un millón de personas, con sus familias, sus padres, sus niños.

Faltarían minutos para debatir las razones de este desastre, el momento en que se comenzó a debilitar el mercado laboral, las responsabilidades de unos y de otros. Pero ha habido incansables alertas.

El profesor David Bravo, por ejemplo, viene hablando de la emergencia laboral hace mucho tiempo. Chile, a diferencia del resto del mundo, no recuperó sus trabajos tras la pandemia. Chile hoy crece menos que el resto del planeta. Chile, hoy, tiene la tasa de desempleo más alta de América Latina: un 9,5%. Ya no somos la excepción positiva de la región.

El desempleo es, probablemente, lo más complejo que vive hoy nuestro país. El crecimiento no tiene sentido por sí solo, dice Bravo, si no se traduce en oportunidades laborales.

Y sí, está el problema de la falta de ingresos, insostenible para cualquier familia, pero también el deterioro de la calidad de vida: en el grupo de desocupados, los problemas de salud mental triplican a los del resto de la población, según el Termómetro de la Salud Mental de 2025. Es decir, se trata de gente que lo está pasando muy mal, en todos los ámbitos posibles.

Y a ellos —sobre todo a las mujeres, a los jóvenes y a las pymes— dedico este minuto… a días del 18.