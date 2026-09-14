Pepe Auth y el escenario económico del Gobierno de Kast: “Con estas cifras se le hace difícil al Ejecutivo culpar de esto a la administración precedente”

En septiembre del año pasado, la muy probable alternancia en el poder comenzaba ya a producir un alza del optimismo respecto de la recuperación del crecimiento económico y del empleo. En 2025, el país había crecido 2,5% y, en el último trimestre, el desempleo alcanzaba el 8,3%, cifras calificadas como mediocres por aquellos que gobiernan hoy día.

Pero el cambio de gobierno no produjo el resultado esperado. Este primer semestre de 2026 salió de Chile el triple de capitales que en el mismo periodo de 2025, mostrándonos que había razones distintas al descontento político que originaban la fuga de capitales.

La decisión impulsada por el ministro Quiroz de trasladar a los consumidores todo el alza del petróleo causado por la incursión del gobierno de Trump en Irán, sin ninguna amortiguación ni gradualidad, provocó un cambio brusco de las expectativas económicas, volviendo a dominar la escena el pesimismo del periodo previo.

El Informe de Política Monetaria de junio del Banco Central proyectaba una tasa de crecimiento para 2026 que iba de 1 a 1,75%. El IPOM de septiembre recién conocido bajó bruscamente la cifra, que va de 0,25 a 0,75%. Si llegáramos al techo proyectado, creceríamos 3,3 veces menos que el último año del gobierno de Boric, y si nos quedamos en el piso, el crecimiento del PIB sería diez veces menor que en 2025. Y el desempleo, aún más importante para la gente, pasó de 8,3% el último trimestre del gobierno anterior a 9,5% hoy día.

Con estas cifras, se le hace difícil al gobierno culpar de esto a la administración precedente —las encuestas ya lo están mostrando— porque los resultados no son ajenos a la contracción de la demanda y a la disminución de la inversión pública provocadas por la conducción económica actual.

Será todo un drama para el gobierno de Kast, que fustigó duramente las cifras económicas de Mario Marcel, cerrar su primer año con un crecimiento tres a diez veces menor que el de los dos últimos años de Boric y con un desempleo significativamente mayor, que podría incluso romper la barrera simbólica de los dos dígitos.