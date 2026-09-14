Presidente Kast adelanta plan de emergencia laboral en reunión con el oficialismo ante aumento de desempleo

En un contexto de preocupación por el aumento de la tasa de desocupación en el país, los timoneles de partidos oficialistas se reunieron con el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

En la instancia, según consignó Radio Biobío, el jefe de Estado adelantó un plan de emergencia laboral para abordar el escenario de desempleo, principalmente entre mujeres y jóvenes.

La iniciativa pretende impulsar una coordinación con diversas carteras: Trabajo, Obras Públicas, Hacienda, Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

En el encuentro participaron Andrea Balladares (RN), Arturo Squella (Partido Republicano), Guillermo Ramírez (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

La presidenta y senadora de Renovación Nacional, Andrea Balladares, sostuvo que coincide con el diagnóstico del Mandatario.

Por su parte, el legislador y presidente de la Comisión de Trabajo, Luciano Cruz-Coke, remarcó que “el énfasis que el Presidente nos ha ordenado es precisamente poner por delante los temas del empleo y la emergencia laboral”, y detalló que esta propuesta contempla la participación de Obras Públicas, Vivienda, Trabajo, Subdere, regiones y Hacienda, con el fin de elaborar un programa laboral de emergencia.

El timonel del gremialismo, Guillermo Ramírez, valoró el encuentro y subrayó que “no hay mejor política social que un buen trabajo”. Además, mencionó las diversas propuestas que entregó su tienda política para enfrentar este escenario de emergencia laboral.

En tanto, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que el Ejecutivo instruyó a los secretarios de Estado para presentar a la brevedad un plan de emergencia.