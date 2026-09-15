Landerretche critica a Azul Azul por auspicio de casas de apuestas: “No podemos tener asociado un símbolo que es propiedad del Estado a una marca ilegal”

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Óscar Landerretche, abordó la tensa relación entre la casa de estudios y la concesionaria del equipo de fútbol, Azul Azul, a raíz del caso Sartor.

En conversación con Tolerancia Cero, explicó que lo más importante para la Universidad de Chile “es cómo se administra el nombre de la universidad” y, en ese sentido, enfatizó que el club “no podía tener como un patrocinador una casa de apuestas”.

“Durante la campaña a la rectoría, en la que hubo cuatro candidatos (…) yo le mandé un pequeño documento a cada uno de ellos en que les explicaba por qué la Universidad de Chile no podía tener como patrocinador a una casa de apuestas”, señaló.

Explicó que, en primer lugar, se debe a que “la evidencia de que esto es un problema de salud pública y de adicción entre, básicamente, hombres jóvenes es abrumadora. (…) la evidencia de que la mayor parte de sus ganancias las derivan de gente con ludopatía es abrumadora”.

A esto se suma que “la Corte Suprema dice que (las apuestas) son un negocio ilegal. No podemos tener asociado un símbolo que es propiedad del Estado a una marca ilegal. Eso no tiene ningún sentido”, remarcó.

“Esto es uno de muchos ejemplos en los cuales nosotros argumentamos que el convenio que se hizo, en que yo le voy a permitir a esta empresa administrar la marca de la Universidad de Chile para tener un equipo deportivo, no ha sido bien administrada. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros tengamos un equipo que represente los valores de la Universidad”, precisó.

En esa línea, planteó que “el problema que tenemos es que ahora con este escándalo financiero hay un lío, hay un señor que ha sido designado liquidador, cuyo objetivo es recuperar el máximo de plata para las personas a las que se estafó”.

Así, afirmó que en la universidad “en el fondo queremos crear las condiciones para que el valor que recuperen sea el máximo posible. Queremos que le vaya bien al liquidador”.

“Pero lo que estamos diciendo es que para que eso sea posible, para que se aprueben las condiciones de la asociación futura que vamos a tener con ese club, tiene que ser muy distinto del que hay hoy en día”, enfatizó.

“Siempre pensé que era un mal acuerdo, honestamente, desde un principio; y dos, que no entendía muy bien por qué tolerábamos estas cosas. O sea, hubo un momento en que esta empresa emitió unas criptomonedas con la marca de la Universidad de Chile. ¿Qué es eso? ¿Dónde dimos permiso para tener criptomonedas con la marca de la Universidad? ¿De qué se trata?”, agregó.