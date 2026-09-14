Ministro Quiroz por crítica de Marcel sobre el Mepco: “No tiene buen récord en mantener las cuentas en orden, no tengo mucha confianza en sus cálculos”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se refirió a las críticas del exministro de la cartera, Mario Marcel, respecto a la decisión del Gobierno de no aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para contener los valores de las bencinas y los efectos que aquello provocó en la economía.

Cabe recordar que Marcel sostuvo a Radio 13c en junio que “cuando se tomó la decisión de activar o no el Mepco, no sé si se llegó a calibrar el impacto que este tendría sobre las expectativas de la gente y el comportamiento de los consumidores“.

De esta forma, analizó que la no aplicación del Mepco y las medidas sustitutivas que el Gobierno tomó para contener los precios de los combustibles generaron un impacto en la economía mayor que el que habría tenido utilizar la medida.

Al ser consultado por las declaraciones y sobre si comparte el diagnóstico del exministro del gobierno de Gabriel Boric, Quiroz fue tajante al asegurar que “no” en T13.

“No. El ministro Marcel no tiene un muy buen récord en materia de mantener las cuentas en orden, así que en esa materia por lo menos no le tengo mucha confianza a sus cálculos, con todo el respeto y cariño que le tengo”, explicó.

Además, abordó la propuesta del exsecretario de Estado de ampliar los recursos al subsidio unificado al desempleo para la reactivación laboral, ante los altos índices de desempleo que enfrenta el país.

Al respecto, el titular de Hacienda sostuvo que “es mucho más potente, si uno va a hacer un esfuerzo fiscal adicional, creo, ponerlo en obras públicas que sean empleos directos”.

No obstante, señaló que no descarta que desde la administración vigente puedan “mirar también el subsidio unificado al desempleo y ampliarlo, pero hay que verlo con mucho cuidado”.