Fiestas Patrias: ¿Cómo poner correctamente la bandera de Chile para evitar multas?

Quedan algunos días para las Fiestas Patrias y muchas personas ya comenzaron a ornamentar sus hogares y trabajos de cara a la celebración.

Sin embargo, en este contexto una duda suele surgir: ¿cómo instalar correctamente la bandera de Chile?

El uso de la bandera chilena está permitido durante todo el año, pero su izamiento es obligatorio los días 18 y 19 de septiembre, según el decreto Decreto 1.534. No cumplir con esta disposición o utilizarla de manera incorrecta puede implicar multas.

¿De cuándo es la multa por poner mal la bandera?

Tanto en edificios públicos como privados del país, la bandera debe usarse durante todo el día del 18 y 19 de septiembre. Si no se instala o se hace de forma incorrecta, se expone a multas que van entre 1 a 5 UTM, es decir, de $71 mil a $358 mil aproximadamente.

¿Cómo instalar correctamente la bandera en Fiestas Patrias?

Si se pondrá la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.

Si se pondrá la bandera de manera vertical (colgada en una ventana), la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.