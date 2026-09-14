Fiestas Patrias: ¿Cómo poner correctamente la bandera de Chile para evitar multas?

Quedan algunos días para las Fiestas Patrias y muchas personas ya comenzaron a ornamentar sus hogares y trabajos de cara a la celebración.
Sin embargo, en este contexto una duda suele surgir: ¿cómo instalar correctamente la bandera de Chile?
El uso de la bandera chilena está permitido durante todo el año, pero su izamiento es obligatorio los días 18 y 19 de septiembre, según el decreto Decreto 1.534. No cumplir con esta disposición o utilizarla de manera incorrecta puede implicar multas.
¿De cuándo es la multa por poner mal la bandera?
- Tanto en edificios públicos como privados del país, la bandera debe usarse durante todo el día del 18 y 19 de septiembre. Si no se instala o se hace de forma incorrecta, se expone a multas que van entre 1 a 5 UTM, es decir, de $71 mil a $358 mil aproximadamente.
¿Cómo instalar correctamente la bandera en Fiestas Patrias?
- Si se pondrá la bandera de manera horizontal (colgada en una ventana), la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda mirada desde el frente.
- Si se pondrá la bandera de manera vertical (colgada en una ventana), la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.
- Si se usará un mástil, este debe ser blanco y la bandera en el tope superior.
@fach.chile 🇨🇱 Comienza septiembre, #MesdelaPatria ♬ sonido original – Fuerza Aérea de Chile
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