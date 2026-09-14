Empleo, Relaciones Exteriores y Defensa: Hugo Herrera analiza los desafíos que enfrenta el gobierno de Kast en sus primeros seis meses

El analista político y académico de la Universidad Diego Portales (UDP), Hugo Herrera, realizó en Hoy Es Noticia de CNN Chile un balance de los primeros seis meses del gobierno de José Antonio Kast.

Desde su perspectiva, señaló que es “preocupante lo rápido que está perdiendo apoyo” la administración. Sin embargo, precisó que esto es parte de un fenómeno en el que, en poco tiempo, los gobiernos van perdiendo popularidad, como ocurrió en los casos de los expresidentes Gabriel Boric y Sebastián Piñera.

En el caso actual, planteó que estamos en un contexto complicado por la situación de desempleo que enfrenta el país, el estancamiento económico y la falta de una “conducción política con un discurso claro”.

“¿Qué es lo que creo que le haría bien a un gobierno como el de Kast en este momento? Conducción política. O sea, mostrar un camino claro que vaya más allá de la economía y de la gestión. Dar una visión de país, una visión nacional que se haga cargo del momento general de pérdida de legitimidad de las instituciones y que muestre cómo se va a recuperar esto”, sugirió.

#HoyEsNoticiaCNN | Hugo Herrera, analista político y académico de la UDP, por evaluación de los primeros seis meses de Kast: “Al gobierno le haría bien una conducción política”@matiburgos

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#HoyEsNoticiaCNN | Hugo Herrera, analista político y académico de la UDP, por evaluación de los primeros seis meses de Kast: “El Segundo Piso no tiene ninguna visión político estratégica (…) Opera más bien como un peso muerto”@matiburgos

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Además, sostuvo que en materia de seguridad el Ejecutivo tampoco ha dado con el “tono”, aunque planteó que el debate sobre si el país se encuentra o no en una situación excepcional podría evaluarse con mayor calma, ya que la prioridad debiese estar en Defensa y Relaciones Exteriores.

“Creo que con más calma se podría evaluar si estamos o no estamos en una situación excepcional. Porque, insisto, el problema de Defensa y de Relaciones Exteriores que se nos viene es bien duro”, subrayó.

En cuanto al Mandatario, el académico de la UDP expresó que “me parece que está en una etapa todavía de aprendizaje y tampoco ha mostrado él darle un vuelo al gobierno con independencia de ese Segundo Piso, que a estas alturas me parece que opera más bien como un peso muerto, que como una contribución, digamos”.

Y añadió: “El Presidente tiene claro que tiene un problema de liderazgo. Lo que creo es que todavía no ha dado con la fórmula, eso es una cuestión de creación también, pues hay una parte que es artística en la política, no ha dado con la fórmula como para que esa conducción se vuelva eficaz”.

En ese sentido, concluyó que hay que dar un salto a una “visión más integradora”, en la cual se aborden diversas demandas actuales, como la creación de empleos y la inversión en ciencia y tecnología.