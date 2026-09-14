Fiscal Valencia por investigación contra Vinko Fodich: “Es una señal importante para todos quienes trabajan en el Ministerio Público”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió este lunes a la investigación abierta en contra del exfiscal Vinko Fodich y otros imputados, indagatoria que los vincula presuntamente con una red criminal dedicada a secuestros extorsivos.

Tras la ceremonia de asunción del fiscal regional de La Araucanía, Héctor Leiva, Valencia ofreció un punto de prensa donde enfatizó que el caso entrega una “señal importante para todos quienes trabajan en el Ministerio Público”.

“Uno de los imputados de esa causa, que es un abogado, dejó de trabajar en el Ministerio Público hace más de 15 años. Sin embargo, la ciudadanía sigue viéndose alarmada cuando ve antecedentes de un comportamiento tan alejado de la ley y tan alejado de las reglas que, conforme a la ética profesional, corresponde que rijan la actividad de un abogado”, señaló.

En esa línea, reafirmó que Fodich “ya no trabaja en el Ministerio Público hace más de 15 años. Sin embargo, las personas siguen destacando que es un exfiscal”.

“Yo creo que esa es una señal importante para todos quienes trabajan en el Ministerio Público, y me incluyo, en orden a qué es lo que espera la comunidad respecto del comportamiento de quienes trabajamos en la institución, de la rectitud de nuestro actuar, de los valores que deben regir nuestro desempeño, incluso cuando ya hemos dejado la institución”, agregó.

Así, sostuvo que es relevante contar con un código de ética institucional aprobado al que juren los nuevos fiscales durante la ceremonia de asunción de sus cargos.

“La responsabilidad que tienen los fiscales es muy alta, las expectativas de la comunidad son muy altas, la responsabilidad que tienen frente al Estado y frente a la comunidad es muy alta y, en consecuencia, lo que la comunidad nos exige, las reglas que debemos cumplir, tienen que estar a esa altura”, concluyó.