Caso Fodich suma siete imputados en prisión preventiva por investigación de secuestros extorsivos

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para otros cuatro imputados en la investigación por una presunta red vinculada a secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich.

Con esta resolución, siete de las diez personas detenidas en el marco de la causa se encuentran bajo la máxima medida cautelar.

De acuerdo con información entregada por la Fiscalía Supraterritorial y consignada por T13, los cuatro imputados fueron formalizados por delitos de secuestro extorsivo, asociación criminal y extorsión, entre otros ilícitos.

Fodich y otros dos imputados ya estaban en prisión preventiva

Los primeros tres formalizados que quedaron bajo esta medida cautelar fueron el exfiscal Vinko Fodich, el inspector de la Policía de Investigaciones (PDI) Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo del excandidato presidencial y fundador del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi.

Sus respectivas defensas no se opusieron a la solicitud de prisión preventiva planteada por el Ministerio Público durante la audiencia realizada el viernes.

La Fiscalía Supraterritorial sostiene que los imputados estarían vinculados a una organización dedicada a cometer secuestros y extorsiones. En la investigación también aparecen funcionarios de la PDI.

Tres detenidos aún deben enfrentar al tribunal

El tribunal estableció un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación.

En tanto, los otros tres detenidos todavía no enfrentan la discusión de sus respectivas medidas cautelares.

Su audiencia de control de detención está programada para este martes 15 de septiembre, instancia en la que continuará el procedimiento judicial por la causa.