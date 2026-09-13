Haaland rescata al City con diez y silencia Old Trafford en el derby de Manchester

Manchester City se quedó con el clásico de la ciudad tras derrotar por 1-0 al Manchester United en Old Trafford, por la cuarta fecha de la Premier League, pese a disputar más de una hora con un jugador menos.
El equipo dirigido por Enzo Maresca sufrió un duro golpe a los 23 minutos, cuando Phil Foden recibió tarjeta roja directa tras reaccionar con una patada contra Bruno Fernandes.
La acción dejó al City en inferioridad numérica cuando el marcador todavía permanecía 0-0.
Haaland apareció en el segundo tiempo
Pese a la expulsión, el conjunto visitante logró contener al United y encontró la apertura de la cuenta a los 60 minutos.
Erling Haaland conectó un centro de Josko Gvardiol y marcó el único gol del encuentro.
La jugada fue anulada inicialmente por posición de adelanto, pero una revisión posterior determinó que Patrick Dorgu habilitaba al delantero noruego, por lo que el tanto fue validado.
El United dispuso de ocasiones para igualar el marcador y estrelló dos remates en los postes, a través de Marcus Rashford y Kobbie Mainoo, pero no logró aprovechar la ventaja numérica.
El arquero Gianluigi Donnarumma también resultó clave para sostener la ventaja del City durante los minutos finales.
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