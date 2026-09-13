Trump rechaza frenar desarrollo de la IA y defiende liderazgo de EE.UU.: “Quien gane la IA, gana”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó los llamados a ralentizar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y defendió la necesidad de que su país conserve la ventaja tecnológica frente a China.

Consultado este domingo en Irlanda sobre si la industria debería reducir el ritmo de desarrollo o quedar sujeta a una mayor regulación, Trump sostuvo que Estados Unidos se encuentra actualmente por delante de China.

“Estamos liderando a China en IA. Somos el país más sofisticado del mundo y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gane la IA, gana”, afirmó, según consignó Reuters.

El mandatario reconoció que podrían establecerse salvaguardas, pero cuestionó parte de las advertencias sobre los posibles riesgos de esta tecnología.

“Podríamos poner barreras de seguridad. Podemos hacer esto o aquello. Pero creo que hay muchas fuerzas muy negativas que están sacando temas que no deberían y plantean cosas que no van a suceder”, señaló.

Líderes de la industria piden reducir el ritmo

Las declaraciones de Trump se producen después de que importantes figuras de la industria tecnológica plantearan la necesidad de dar más tiempo al desarrollo de mecanismos de seguridad ante el rápido avance de los modelos de IA.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, propuso reducir el ritmo con el que las empresas aumentan las capacidades de sus sistemas y presentó un plan basado en evaluadores independientes, coordinación entre compañías y cooperación internacional.

Su propuesta recibió el respaldo del CEO de OpenAI, Sam Altman, y de Elon Musk, quien lidera xAI.

Amodei aclaró que su planteamiento no supone detener el entrenamiento de modelos ni el progreso tecnológico, sino entregar mayor tiempo para incorporar medidas de seguridad y comprobar su efectividad antes de aumentar las capacidades de los sistemas.

El debate tomó fuerza durante los últimos días después de que Jacob Coxon, investigador que trabajó en OpenAI y Anthropic, abandonara la industria y advirtiera sobre los riesgos asociados al desarrollo de sistemas capaces de mejorar sus propias capacidades.

Coxon acusó a las principales compañías del sector de participar en una carrera hacia una eventual superinteligencia sin suficientes garantías de seguridad y pidió una mayor coordinación internacional.

Trump, en contraste, puso el foco en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China y sostuvo que una desaceleración no debería comprometer la posición de su país en el desarrollo de inteligencia artificial.