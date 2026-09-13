Fiscalía confirma que prófugo detenido fue quien disparó a carabinero asesinado en Renca

La Fiscalía confirmó este domingo que Demmis Alexei Barrera Alarcón, uno de los prófugos buscados por el homicidio del cabo segundo Alejandro Ortiz en Renca, fue quien efectuó el disparo que causó la muerte del funcionario de Carabineros.

De acuerdo con información publicada por T13, el sujeto, de 36 años, fue detenido por personal del OS9 de Carabineros tras permanecer prófugo desde el crimen ocurrido el pasado 27 de agosto.

La Fiscalía ECOH informó durante la mañana de este domingo sobre su captura y posteriormente el Ministerio Público confirmó que Barrera fue el autor material del disparo.

Carabinero fue baleado mientras realizaba una entrega

El homicidio ocurrió el 27 de agosto en la comuna de Renca, cuando el cabo segundo Alejandro Ortiz, quien se encontraba de franco, llegó al sector para entregar un producto que había vendido a través de Marketplace.

Según los antecedentes de la investigación, el funcionario fue abordado por un grupo de sujetos y recibió un disparo en el rostro, que provocó su muerte.

La indagatoria ha derivado hasta ahora en la detención de cinco personas y en la identificación de tres sujetos que permanecían prófugos como presuntos autores del homicidio.

Estos corresponden a Claudio Alejandro Valdivia Erazo, Francisco Javier Rivera Galaz y Demmis Alexei Barrera Alarcón. Con la captura de este último, otros dos sospechosos continúan prófugos.

Barrera será sometido durante esta jornada a una audiencia de control de detención en el 4.º Juzgado de Garantía.

Según el medio citado, el detenido registra antecedentes policiales y penales desde 2007 por delitos como robo con violencia, robo con intimidación, robo por sorpresa, porte de arma cortante, tráfico de marihuana, porte de arma de fuego y desórdenes en la vía pública.

Además, en 2015 fue detenido junto a Claudio Valdivia Erazo, otro de los prófugos buscados por el crimen del cabo Ortiz, por el robo de un camión en la comuna de Conchalí.

Las diligencias continúan para ubicar a los restantes involucrados y establecer la participación de cada uno en el homicidio.