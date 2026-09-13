Encuesta Criteria: Aprobación de Kast sube a 31%, pero un 47% cree que ha contribuido a aumentar la división política

Una nueva edición de la Encuesta Criteria, correspondiente a este domingo 13 de septiembre, reveló la evaluación ciudadana a la gestión del Presidente José Antonio Kast y el conocimiento de sus ministros.

El sondeo, realizado entre el 10 y el 11 de septiembre, reveló que la aprobación del mandatario subió a 31%, un punto más que en la medición anterior. En tanto, la desaprobación bajó tres puntos, hasta ubicarse en 55%.

En el marco de la reciente conmemoración del golpe de Estado de 1973, el Presidente José Antonio Kast aparece como el peor evaluado en materia de división política. Un 47% considera que ha contribuido a aumentarla, por sobre Gabriel Boric, con un 44%.

En contraste, Sebastián Piñera es visto como quien más ha contribuido a disminuir la división política, con un 58%.

Finalmente, sobre la relación con Argentina tras las tensiones sobre el Estrecho de Magallanes, un 63% cree que Chile debe defender con firmeza su soberanía, aunque eso genere conflictos con el país vecino, frente a un 27% que prioriza cuidar la relación bilateral.