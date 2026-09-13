“Vemos con impotencia”: ministra Marín critica prescripción en caso Mariana Sepúlveda

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, cuestionó el sobreseimiento definitivo por prescripción de Ghislain Quiroz, quien confesó su participación en el crimen de Mariana Sepúlveda, joven desaparecida hace 18 años en Conchalí.

Según consignó La Tercera, la secretaria de Estado expresó su preocupación por la resolución judicial y manifestó su cercanía con la familia de la víctima.

“Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, lamentamos profundamente que la justicia haya confirmado el sobreseimiento total y definitivo por prescripción del delito”, sostuvo Marín.

La ministra agregó que desde la cartera observan “con impotencia” la situación de la familia de Mariana.

“Nos ponemos en el lugar de la madre, de la familia de Mariana, y vemos con impotencia cómo el autor confeso de un crimen queda libre y el delito en total impunidad”, señaló.

La titular de la Mujer informó además que tomó contacto con el ministro de Justicia para abordar las inquietudes que genera la aplicación de la prescripción en casos de estas características.

“Ya nos hemos puesto en contacto junto al ministro de Justicia, y hemos manifestado nuestra preocupación respecto de la prescripción en estos casos que han afectado especialmente a una mujer”, afirmó.

Tribunal decretó sobreseimiento definitivo

Quiroz fue formalizado por los delitos de homicidio calificado, exhumación ilegal e inhumación ilegal, luego de presentarse ante Carabineros y atribuirse la muerte de Mariana Sepúlveda.

En una primera instancia, el tribunal decretó su internación provisoria y fijó una audiencia para el próximo 15 de octubre con el objetivo de discutir la eventual prescripción de la causa.

Sin embargo, posteriormente llegó un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que estableció que Quiroz no había salido del país durante los años transcurridos desde los hechos. Con ese antecedente, el tribunal resolvió de oficio declarar prescrita la acción penal y decretó el sobreseimiento total y definitivo, además de ordenar su libertad. La audiencia prevista para octubre quedó sin efecto.

La discusión sobre sus movimientos migratorios resultaba relevante debido a que una eventual permanencia fuera del país podía alterar el cómputo del plazo de prescripción.

La defensa de Quiroz también había informado que el imputado presenta un diagnóstico de discapacidad cognitiva y que fue sometido a peritajes para determinar su condición mental. Sin embargo, el sobreseimiento por prescripción puso término a la causa respecto de él.

Mariana Sepúlveda tenía 19 años cuando desapareció en agosto de 2008, tras salir de su casa en Conchalí. El caso permaneció sin esclarecer durante 18 años hasta que Quiroz se presentó ante la policía y se atribuyó el crimen.