Ministro Pérez Mackenna: “Es la Cancillería la que lleva las políticas exteriores de Chile ciento por ciento”

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna abordó las últimas diferencias públicas que ha mantenido con su par de Defensa, Fernando Barros y las tensiones con Estados Unidos en materia arancelaria.

Sobre el primer punto, consultado por el hecho de que Barros se haya adelantado a comunicar la derogación del decreto argentino sobre el Estrecho de Magallanes, el canciller fue claro: “Las relaciones exteriores de Chile las conduce y las define el Presidente de la República. Y es la Cancillería y el canciller los que hablan e implementan esa política. De eso no cabe ninguna duda. Y es así. Es la Cancillería la que lleva las políticas exteriores de Chile ciento por ciento”, indicó en entrevista con El Mercurio.

Consultado sobre s tuvo que decirle a Barros para advertirle que no interviniera en dichas materias, el secretario de Estado aseguró que “conozco al ministro Barros hace muchos años, tengo buena relación con él. Converso con él recurrentemente, pero eso lo vamos a dejar en el plano privado”.

Sobre la relación con Estados Unidos y las discusiones en materia arancelaria, el Canciller afirmó que “Chile es un país abierto al mundo, que comercia y establece relaciones con muchos de los países del mundo en función de su propia conveniencia. Esta es una Cancillería pragmática, que defiende la soberanía y los intereses de Chile. No somos, voy a traer un par de ejemplos, ni anti-China ni anti-Estados Unidos, somos pro-Chile”.

finalmente, consultado sobre si habrá cambios en las relaciones con China, en base a la postura de EE.UU., Mackenna fue claro: “Le tengo que decir que yo no he sentido presión de Estados Unidos para que nosotros modifiquemos nuestra política de comercio exterior. Todos los países, incluso Estados Unidos, comercian con China, y China es nuestro principal socio comercial”.