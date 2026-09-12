“¡Chile campeón, Mier…!”: El emotivo discurso de Stephanie Vaquer tras ganar el título Mundial Femenino de la WWE en Chile

Fue una noche mágica, de inicio a fin. La WWE volvió a Chile pero esta vez con un condimento chileno.

Sí, porque entre sus superestrellas había una chilena, Stephanie Vaquer.

La Primera dio una batalla épica para alzarse con el campeonato femenino de la WWE en su casa, a estadio lleno.

El Santander Arena se vino abajo, la gente lloraba, gritaba, alentaba. Fue una fiesta total para Chile.

Una vez finalizada la batalla contra Liv Morgan, Vaquer dio un breve pero emotivo discurso. Recordó cuando años atrás veía la lucha libre desde galería.

“Hace 18 años yo estaba allá arriba (galería), soñando con ser una superestrella de la WWE”, dijo. Y agregó: “Los sueños no son imposibles (…) Chile campeón, mierda”, desganado la locura de los asistentes al evento.